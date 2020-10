Juan Luis Galiacho: "Dina no va a denunciar a Pablo Iglesias porque es la directora del periódico de Podemos"

Juan Luis Galiacho, director de 'El Cierre Digital' expone en 'El Cascabel' su opinión sobre el caso Dina en el que se encuentra involucrado el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. El director de El Cierre Digital señala que: "Me ha sorprendido profundamente que Pablo Iglesias dijera, tanto en medios de comunicación como en el Senado, que ya sabía lo que iba a decir el Supremo. No creo que la sala del Tribunal Supremo vaya a dejarse influenciar por Iglesias con esas declaraciones".

Frente a todo el escándalo que ha supuesto el caso Dina, el director de El Cierre Digital opina que todo es una trama basada en la falsedad, y afirma que: "Es un caso que ni existe pero que ellos lo han querido llevar como el gran caso contra Podemos por parte de las cloacas del Estado, han amplificado todo cuando no había nada". Y añade: “estamos en la manipulación de las estructuras, ya que las tiene, para conseguir un efecto, ese es el problema”.

"Es un caso que ni existe pero que ellos lo han querido llevar como el gran caso contra Podemos por parte de las cloacas del Estado"

Respecto a la posible resolución del caso, Juan Luis Galiacho cree que: “Dina Bousselham no va a poner la denuncia contra Pablo Iglesias porque es la directora del periódico de Podemos, la mano derecha de Podemos desde el punto de vista mediático, por eso Iglesias sabe perfectamente que si no hay una persona que lo vaya a imputar, no va a haber causa".

Por último, el periodista concluye diciendo que “Podemos tiene un problema fundamental” y explica que el partido tiene en noviembre el juicio por la financiación ilegal, en el que están llamados todos a declarar, y que además con el caso Dina, Galiacho afirma que: “Tienen unos meses bastante calientes, y sobre todo con la división que puede haber en sus estructuras”.