Juan José Badiola, en Trece: "Los expertos no esperábamos tantos rebrotes como los que tenemos"

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 529 nuevos contagios de coronavirus detectados en las últimas 24 horas, 156 casos menos que el lunes, lo que supone un descenso del 22 %, al que han contribuido un número menor de contagiados en Aragón y Cataluña.

En Aragón se han detectado 187 nuevos casos, un 42 % menos que el lunes, y en Cataluña, 63, un 21 % menos. Con esta situación epidemiológica, ambas comunidades reúnen a algo más de la mitad de los casos detectados, el 53, frente al 60 % de ayer. Sin embargo, frente a esos descensos, las estadísticas de Sanidad reflejan un repunte en Navarra, con 82 casos y un aumento del 173 % con respecto al día anterior.

Tras estas tres comunidades, las más afectadas, Madrid ha informado de 48 casos, Andalucía de 42, el País Vasco de 31, la Comunidad Valenciana de 22 y Castilla y León de 15. Con menos de diez contagios figuran La Rioja (seis), Murcia y Galicia (con cinco en cada caso), Castilla-La Mancha (cuatro), Baleares (tres), Asturias y Cantabria (dos cada una), Canarias (uno) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que no han reportado ningún positivo.

A pesar del incremento menor de los contagios en las últimas 24 horas, la cifra global de afectados por coronavirus en España desde el comienzo de la pandemia, 266.194, se ha incrementado en 1.358 personas desde el lunes, a pesar de que las notificaciones de positivos en las últimas 24 horas han sido 529. Sanidad ha indicado que en estos últimos siete días han muerto nueve personas por coronavirus: tres en Madrid, dos en Castilla-La Mancha, dos en Castilla y León, una en la Comunidad Valenciana y otra en Navarra.

El epidemiólogo, Juan José Badiola, ha estado en 'El Cascabel' para analizar el aumento de casos de coronavirus en nuestro país: "Los datos que se acaban de proporcionar son tremendos y la situación es preocupante y no esperada. Lo que más preocupa de un brote es no saber de dónde viene. Cuando conoces un brote puedes hacer un seguimiento de él pero cuando no se sabe cuál es la relación que tiene con otros brotes es un problema".

Por último, Badiola ha explicado los pasos claves que se deben tomar en las zonas afectadas por los brotes: "Lo que se está haciendo cuando hay transmisión comunitaria lo que se hace es volver atrás. Por ejemplo se reducen los aforos y en ciudades como Zaragoza se han suspendido el ocio nocturno. El final sería un confinamiento cuyo problema es que las comunidades autónomas no están preparadas para ello, pero llegará un momento en el que un momento determinado se pueda llegar a esta situación.