Jorge Azcón, en 'El Cascabel': "No quieren que se sepa lo que está ocurriendo"

Hoy, 'El Cascabel' ha estado en el Senado cubriendo la comisión propuesta por el PP para debatir sobre la amnistía que sigue en la conversación central del país. El PP pretendía mostrar el rechazo de la cámara territorial sobre la amnistía, aprovechando su mayoría absoluta.



Sin embargo, por la mañana, todos los focos se los ha llevado Pere Aragonés. Al presidente de la Generalitat era al que seguían todas las cámaras y preguntaban todos los micrófonos. Hoy ERC quería que esos focos apuntasen al líder republicano, en detrimento de su rival político, Carles Puigdemont. Aragonés y su partido se preparan para las elecciones autonómicas que se celebran el próximo año y, porque no, unas hipotéticas elecciones generales. Junts y ERC se disputan hasta el último voto.



Aragonés ha sido el primero en hablar, en un discurso de 10 minutos e íntegro en catalán, se ha dirigido a la cámara alta para decir que la amnistía solo es el paso previo para un referéndum. Un referéndum que, a diferencia del 1 de octubre de 2017, sería pactado con el Gobierno central; esa es la principal diferencia entre los dos partidos independentistas, mientras ERC renuncia a la unilateralidad, Junts sigue apostando por ella. Una vez ha acabado su discurso, sin mirar atrás y sin despedirse, el presidente se ha ido del Salón Antiguo de Sesiones tan rápido que ha sorprendido incluso a los propios periodistas que esperaban en la puerta del Senado.



El resto de la jornada, ya sin Aragonés, el PP ha sido el protagonista. Los barones populares han conseguido hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para mostrar el amplio rechazo que genera la amnistía. Nuevamente, el PSOE no ha comparecido; no ha enviado a ninguno de sus barones, y ni Asturias, ni Castilla la Mancha ni Navarra han estado representadas. Los presidentes autonómicos populares se han quejado de que el 6 % de la población española pueda decidir el futuro de toda España, refiriéndose a la amnistía que el Gobierno negocia con los independentistas.

También se han estrenado en el Senado los presidentes investidos tras el 28M, Carlos Mazón ha instado al Senado a reaccionar; Sáenz de Buruagua acusa a Sánchez de rehén de los independentistas; Marga Prohens denuncia el trato de favor al independentismo y Gonzalo Capellán ha advertido que sin igualdad no hay democracia. Además, ha intervenido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha atendido esta noche a Antonio Jiménez en 'El Cascabel': "Los barones del PSOE no han querido acudir a explicar lo que es inexplicable, no les conviene el debate porque no quieren que se sepa lo que está ocurriendo"