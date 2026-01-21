El talento oculto del portero del Slavia de Praga, rival del Barcelona en la Champions

Jindřich Staněk, el portero checo de la Slavia Praga y de la selección de la República Checa, y rival del Barcelona en la noche de este miércoles en la Liga de Campeones, tiene una historia curiosa con el rap que muchos fans del fútbol desconocen.

Nacido en 1996, cuando era adolescente, se dedicó seriamente al rap bajo el pseudónimo Ejay (o Ejaytime en algunos sitios).

En esa época jugaba en las categorías juveniles de la Sparta Praga, y el rap era su gran hobby paralelo al fútbol. Subía sus temas y vídeos a YouTube en su canal Ejay383, donde todavía se pueden ver hoy.

Sus letras eran típicas de un chaval de esa edad: llenas de actitud, hablando de la vida, de sentirse por encima de los demás, un poco de chulería y de carácter adolescente.

En esa época, Staněk era un talento prometedor en el fútbol (incluso pasó por el Everton juvenil), así que el rap quedó como algo divertido y secundario.

Cuando su carrera futbolística despegó de verdad (sobre todo en el Dynamo České Budějovice, Viktoria Plzeň y ahora en la Slavia), dejó de lado el rap por completo, y desde entonces no ha sacado nada nuevo.

En diferentes entrevistas y podcasts, a veces le preguntan por su etapa como Ejay y él lo recuerda con una sonrisa, como una anécdota divertida de la adolescencia.