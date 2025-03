Jordi Sabaté relata el intento de robo que ha sufrido en Barcelona y que podría haber acabado con su vida "en dos minutos"

Jordi Sabaté, junto con Juan Carlos Unzué, probablemente sean los dos portavoces más efectivos en favor de los derechos y necesidades de los enfermos de ELA que trabajan para conseguir que las administraciones públicas y los gobiernos pongan toda la atención humanitaria, solidaria y económica para las personas que sufren esta enfermedad.

Un intento de robo que pudo acabar con su vida

En este caso, Jordi Sabaté denunciaba en un vídeo un intento de robo que sufrió recientemente en Barcelona, en su ciudad, donde fue agredido hasta el punto de poner en riesgo su vida. Él mismo le ha relatado a Antonio Jiménez, en 'El Cascabel' de TRECE, lo que sucedió: “Cuando tengo que desplazarme voy siempre en un taxi adaptado especial, debido a las grandes dimensiones de mi silla, poder tener operativas mis máquinas de soporte vital, respiradores y máquinas para sacar los mocos para que no me muera asfixiado con mis propias secreciones, y siempre tengo que ir con dos profesionales sanitarias para que me asistan en el vehículo. Al llegar al destino, que fue el centro de Barcelona, mi taxista hace todo un procedimiento para que mi silla pueda salir del vehículo, mientras mis dos sanitarios, quitan todas mis máquinas de soporte vital, y las ponen en un carro, y a su vez me tienen que asistir colocando bien mi cuerpo en la silla, aspirar si tengo mocos, y fue en ese momento, cuando un buen hombre, nos avisó, que nos estaban intentando robar bolsas, que dentro llevaba mis máquinas de soporte vital y varios accesorios para en una urgencia poder salvarme la vida”. En el momento en el que reciben el aviso, los dos ladrones se marcharon.

“La verdad que yo sentí mucha rabia, e impotencia. Si hubieran conseguido robarme, yo probablemente ahora no estaría haciendo esta entrevista, porque habría muerto. Si me roban las máquinas para poder sacar mis mocos, en dos minutos me muero asfixiado por taponamiento de mis vías respiratorias, pero por suerte no consiguieron su objetivo”, celebra Jordi, siendo consciente de las terribles consecuencias que otro desenlace hubiera tenido.

Además, él se muestra muy crítico y ha denunciado en anteriores ocasiones la inseguridad en Barcelona. Sabaté explica hasta qué punto se ha degradado la situación en la ciudad condal y a qué achaca esa situación: “Pido a las autoridades que tengan mano dura con estos delincuentes, ya que si me hubieran robado y fueran detenidos, a las pocas horas ya estarían otra vez delinquiendo en la calle. A mis 41 años que tengo y llevo viviendo en Barcelona, he vivido el proceso de la terrible degeneración e inseguridad que existe en mi querida y preciosa ciudad de Barcelona, y esto no es una opinión mía, es un hecho objetivo. Las autoridades ponen freno urgentemente haciendo que las calles de Barcelona sean más seguras o cada vez habrá más delincuencia, y acabo diciendo que las personas que intentan robar o roban a personas tetrapléjicas, como es mi caso, no deberían estar nunca en la calle ni en nuestra sociedad”.

“La eutanasia, en muchos casos, no es una decisión libre, es por obligación”

Sus gastos médicos y también los de muchos enfermos de ELA, le suponen 10.000 euros mensuales. A día de hoy, Jordi Sabaté confiesa no haber recibido ni un solo euro de estas ayudas prometidas por los políticos: “Aún no hemos recibido ninguna ayuda de la ley ELA, ya que la ley aún no está dotada de financiación y presupuesto, pero estoy deseando dar pronto buenas noticias, pero de momento quiero ser cauto y no volver a dar falsas esperanzas. Si hablase con el corazón, me meterían preso, ya que han muerto más de 400 personas enfermas de ELA desde que se aprobó la ley ELA y se publicó en el BOE, y más de 6.000 muertos desde que el antiguo gobierno prometió ayudas para vivir para los enfermos de ELA”

Con mayor inversión se podría prolongar y mejorar fundamentalmente la vida de los pacientes de ELA, además de salvar miles de vidas humanas: “En España el 99% de los enfermos de ELA no pueden afrontar el coste de la enfermedad, por lo cual quien no tenga dinero para pagar sus cuidados, enfermeros, y desee seguir viviendo, el Estado exclusivamente te ofrece ayudas para morir con la eutanasia o la sedación, por lo cual la eutanasia, en muchos casos, no es una decisión libre, sino que es por obligación, y esa monstruosidad la tenemos que dejar de permitir”.