"Sin saber la causa es muy difícil encontrar el remedio, así que no nos quitamos de encima esa sensación de que puede volver a pasar"

Publicado el 05 may 2025, 13:36 - Actualizado 05 may 2025, 14:00

"Queridos niños... hubo un tiempo en el que en España se presumía de puntualidad en los trenes. Un tiempo en el que hablar de miles de personas varadas, horas y horas, en medio de la nada, era una noticia inusual y nada habitual. Un tiempo en el que incluso se daba alguna explicación coherente ante el cabreo más que justificado de los viajeros.

Casi once mil personas atrapadas durante horas en algunos de los trenes de alta velocidad que hacen el trayecto desde Madrid hacia el sur de España. Es la misma historia del apagón del pasado lunes solo que esta vez solo ha afectado a la mitad sur de la Península, (lo de solo, es un decir).

Estoy segura de que en el colmo de la mala suerte hay más de un viajero al que le ha vuelto a pillar de nuevo el parón de los trenes... y ese o esa, desde luego se merecen el premio internacional a la paciencia y además con honores.

Ahora el servicio se está recuperando poco a poco y puede estar completamente restablecido hacia las 16.00 horas de la tarde. Enseguida vamos a pasar por la estación más afectada, la de Santa Justa, en Sevilla.

¿Qué ha pasado? La explicación se mueve entre el robo de cable y el sabotaje. Que parece lo mismo, pero no lo es.

El ministro Óscar Puente, portavoz de sí mismo en las redes sociales, asegura que ese robo ha tenido lugar en 5 puntos de la red, en zonas de muy difícil acceso, y que el valor del material sustraído es apenas de 1.000 euros. Da a entender que más que robo ha sido un sabotaje, es decir, que han ido a causar un daño a propósito. La Guardia Civil estudia el caso y un juez de Toledo ha abierto también una investigación.

Se parece todo bastante al del apagón del lunes. No se descarta ninguna hipótesis y tampoco se descarta que, incluso, en algún momento alguien dé alguna explicación.

Explicaciones no tendremos, pero paciencia... de eso, vamos “sobraos” Pilar Cisneros Copresentadora de 'Mediodía COPE'

Ha pasado una semana desde que en España saltaron los plomos y la única novedad sobre lo que pudo pasar es que... no hay ninguna novedad.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha desvelado hoy que hubo otra caída de la red justo antes del gran apagón. Es decir, que serían tres. Debe ser un dato importante, pero tampoco explica por qué se produjo. Lo peor de todo es que sin saber la causa es muy difícil encontrar el remedio, así que no nos quitamos de encima esa sensación de que puede volver a pasar. Por muchos grupos de trabajo que se anuncien, que ya van cuatro, más un informe independiente que se prepara en Bruselas.

Vivimos en una especie de síndrome de la Cenicienta. En el cuento, con las 12 campanas, a Cenicienta le cambiaba la vida, pues a nosotros 33 minutos más tarde. Aquí en la radio, cada vez que vemos que el reloj se acerca a las 12.33, nos ponemos a guardar documentos como si no hubiera un mañana. Creo que todos hemos cogido la costumbre de no fiarnos de nada. Y la verdad no me extraña.

Explicaciones no tendremos, pero paciencia... de eso, vamos “sobraos”.