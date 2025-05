La crítica de Paco González a las palabras de Ancelotti sobre Güler: "Eso no cuela"

Madrid - Publicado el 05 may 2025, 14:07

La 34ª jornada en Primera División finalizará este lunes con el Girona-Mallorca (21:00h), y ya estamos mirando a la siguiente fecha donde destaca la disputa del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid que decidirá la lucha por el título liguera.

victorias con sufrimiento

Antes de ese Clásico, tanto Barcelona como Real Madrid consiguieron sendas victorias, aunque sufriendo más de lo esperado. La del Barça por el rival, el colista ya descendido Real Valladolid, y la del Real Madrid por ir ganando 3-0 ante el Celta.

EFE Los futbolistas del Barcelona celebran la victoria contra el Valladolid.

Los de Hansi Flick vieron como los pucelanos se adelantaron gracias al tanto de Iván Sánchez en los primeros minutos de juego, y los culés no consiguieron darle la vuelta al marcador hasta los primeros minutos de la segunda parte cuando Fermín y Raphinha pusieron el 1-2 definitivo. Numerosas rotaciones de Flick de cara al choque del martes en Milán ante el Inter en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones tras el 3-3 de la ida en Montjuic.

EFE Mbappé celebra el gol con sus compañeros, en el Real Madrid - Celta

El Real Madrid, por su parte, parecía que iba a tener un partido tranquilo tras ponerse 3-0 en el marcador, sin embargo el Celta reaccionó y acortó distancias (3-2) y llegó a tener ocasiones para igualar, pero la victoria se quedó en tierras blancas y eso le permite al equipo de Carlo Ancelotti ir al Clásico a cuatro puntos de su eterno rival.

inter de milán

Antes del Clásico, el Barça buscará la final de la Liga de Campeones en Milán y para ese encuentro Flick podría recuperar al delantero polaco Robert Lewandowski tras ejercitarse este domingo junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El internacional polaco no juega desde el 19 de abril frente al Celta, cuando sufrió una lesión en el muslo derecho que le ha impedido disputar los últimos cuatro encuentros, que el Barça ha resuelto con tres victorias y un empate.

EFE Alejandro Balde es seria duda para el partido ante el Inter de Milán en tierras italianas.

La recuperación de Lewandowski, aunque sea como revulsivo en el banquillo, supondría un importante refuerzo para el entrenador Hansi Flick, que en la sesión de este domingo todavía no ha podido contar con el lateral Alejandro Balde, que se recupera de la lesión distal en el bíceps femoral de la pierna izquierda sufrida ante el Leganés el 12 de abril.

GÜLER

Carlo Ancelotti elogió el comportamiento del centrocampista turco Arda Güler, que abrió el triunfo del equipo blanco ante el Celta con un golazo, y aseguró que "ha chupado bien banquillo", sin molestarse y "progresando muy bien".

"Ha sido una progresión natural de un jugador que tiene ganas de jugar en el Real Madrid y que tiene mucha calidad. Ha trabajado mucho sin perder nunca la confianza. Es evidente que el Güler de septiembre no es el de hoy, ha cambiado mucho. También su perfil físico. Es un jugador mucho más contundente a nivel físico y la calidad la mantiene", destacó.

Paco González criticó estas palabras del italiano en El Tertulión de los domingos: "Ha estado feo. Gracias a la bronca que le di hace dos meses, ahora tenemos a un jugador que utilizamos. Eso no cuela".