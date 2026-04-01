Jesús Cuadrado, ex portavoz de Defensa del PSOE: "La actitud del Gobierno tiene más que ver con la utilización de la guerra que con la preocupación por la guerra"

El que fuera portavoz de Defensa del PSOE en el Congreso, Jesús Cuadrado, ha criticado con dureza la gestión del Gobierno en la reciente crisis bélica. En una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, Cuadrado ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de llevar a cabo una "utilización propagandística de esta guerra" y de gobernar con un "doble lenguaje" en política de Defensa. Su crítica se produce tras la comparecencia, un mes después del inicio del conflicto, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados.

Doble lenguaje y uso propagandístico

Según Cuadrado, la intervención de la ministra ha estado más orientada a justificar el "uso de la guerra como un instrumento de política interior con objetivos electorales" que a ofrecer explicaciones satisfactorias. Ha calificado de exageradas las declaraciones de Robles en las que afirmaba que la política del Gobierno "es un ejemplo para el mundo". Por el contrario, el exportavoz socialista sostiene que "el gobierno de España está muy solo en el mundo en relación con sus aliados".

Como prueba de este aislamiento, ha señalado que España no ha firmado una declaración conjunta suscrita por 40 países aliados como Japón, Australia, Canadá, Alemania o Reino Unido para una misión marítima en el estrecho de Ormuz. La razón, a su juicio, es que "en España hay un gobierno que ha elegido utilizar este conflicto bélico como de uso interno".

EFE La ministra de Defensa, Margarita Robles comparece este martes a petición urgente del PP en la comisión mixta de Seguridad Nacional

El exparlamentario ha denunciado lo que considera un "doble lenguaje" constante en la política de defensa del Ejecutivo. Ha puesto como ejemplos el anuncio del cierre del espacio aéreo, afirmando que "no ha cambiado nada"; la promesa de no cumplir con el gasto del 2% del PIB en Defensa mientras sí se cumple; o el veto a la industria de Israel que "se levanta si perjudica a nuestra industria".

Una fragata enviada 'ilegalmente'

Para Cuadrado, la cuestión más grave y que la ministra no ha aclarado es "¿por qué no se pidió autorización al congreso para mandar una fuerza militar a una zona de guerra?". Considera que el envío de la fragata sin la aprobación de la Cámara Baja no está en el límite de la legalidad, sino que directamente lo ha traspasado.

Ha asegurado que, como ponente de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005, su artículo 17 se discutió "en profundidad" para establecer cautelas y que, en este caso, "no se ha cumplido". Cuadrado ha remarcado que la fragata se encuentra en una "zona de guerra", mencionando que Chipre y Turquía están recibiendo agresiones de Irán.

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

En este sentido, ha subrayado que la misión de la Armada es de gran calado. "La fragata no ha ido allí de excursión, ha ido a cumplir unas funciones que tienen que ver con una operación militar de tomo y lomo", ha sentenciado para desenmascarar, en su opinión, la verdadera naturaleza de la misión.

Una política para la 'extrema izquierda'

Jesús Cuadrado cree que los mensajes del presidente Sánchez y la ministra Robles "están orientados a un público de extrema izquierda". Achaca a esta circunstancia la dificultad del Gobierno para "fijar una política exterior y de seguridad y defensa que corresponda al interés nacional y no a intereses particulares o de partido".

Según ha explicado, el Ejecutivo se dirige a sus socios de Gobierno que "le están exigiendo que vaya más lejos", en referencia a la parte del mismo que pide la salida de la OTAN bajo el lema "OTAN de salida, sí". Esta tensión interna, concluye, impide que se tomen decisiones consensuadas en el Parlamento sobre asuntos que "van a marcar el futuro de las relaciones de España con Estados Unidos y con los aliados de la OTAN".

Finalmente, ha resumido su postura afirmando que la posición del Ejecutivo español en el conflicto no busca realmente una solución. "La actitud del gobierno tiene más que ver con la utilización de la guerra que con la preocupación por la guerra", ha concluido.