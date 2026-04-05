Viajar en avión se convierte en una odisea: del lujo y el confort al estrés de los vuelos 'low cost'

El debate sobre la calidad de los viajes en avión ha sido protagonista en el programa 'Fin de Semana' de COPE, donde Cristina López Schlichting, en su sección 'Escuela de Vida', ha analizado junto a sus colaboradores la drástica transformación de la experiencia de volar.

Lo que en los años 60 era considerado un lujo y un placer, se ha convertido para muchos en una fuente de estrés e incomodidad, una percepción compartida por los participantes en la tertulia: la doctora Carmen Candela, el psicólogo Pedro Martínez y Ingeborg Schlichting.

Del glamur a la austeridad

La doctora Carmen Candela ha recordado con nostalgia una época en la que volar era un evento especial. "Mi madre nos vestía de una manera determinada para subir al avión. La gente iba con blazer", explicó, describiendo un servicio que incluía cubiertos de metal y una atención constante. Esta imagen contrasta radicalmente con la situación actual, donde, según Candela, la masificación y los vuelos de bajo coste han impuesto una realidad muy distinta.

El cambio es tan profundo que la sensación a bordo es la de "estar sentado como en un taburete con cuchillos y tenedores de plástico, y casi pidiendo perdón si quieres beber agua", ha lamentado la doctora. Esta degradación del servicio se asume, en parte, como consecuencia de precios extraordinariamente bajos, con ofertas como un Madrid-París por 30 euros que hacen inviable mantener los estándares de antaño.

El suplicio del espacio y el estrés a bordo

Uno de los puntos más críticos es la reducción del espacio en las cabinas. Cristina López Schlichting ha expuesto los problemas que enfrentan pasajeros de alta estatura, como sus hijos, que miden dos metros y ya no saben cómo acomodarse. La situación ha llegado a tal extremo que incluso "se ha discutido la posibilidad de llevar a los pasajeros de pie" en trayectos cortos.

Esta falta de espacio fue descrita vívidamente por Ingeborg Schlichting, madre de la presentadora, quien calificó un viaje a Cuba como "francamente espantoso". Relató cómo, en un avión abarrotado y con dos horas de retraso, la estrechez era tal que "casi no pudimos bajar la mesa esta chiquitita". El psicólogo Pedro Martínez ha añadido que esta situación genera un gran nivel de estrés no solo en los pasajeros, sino también en "la propia tripulación, que están con el minuto contado".

Costes ocultos y un servicio en declive

Al malestar físico se suma la frustración por los costes ocultos. Como ha señalado Pedro Martínez, la sensación del pasajero es que el precio inicial nunca es el final, ya que "por cualquier cosa, se va a ir incrementando". Cristina López Schlichting ha detallado cómo se cobra por elegir asiento o facturar una maleta y ha explicado el funcionamiento de los algoritmos de precios dinámicos, que pueden aumentar las tarifas en cuestión de minutos o según el dispositivo desde el que se realiza la búsqueda.

El deterioro del servicio también se percibe en tierra. Ingeborg Schlichting ha recordado una experiencia en Milán, donde una erupción volcánica provocó la cancelación de vuelos y "no había ni un solo empleado de la empresa para informar". Este abandono del viajero, sumado a la robotización y la reducción de personal en los aeropuertos, complica aún más una experiencia que antes se caracterizaba por la asistencia y el cuidado al cliente.

La suma de todos estos factores, desde la incomodidad y el constante intento de venta a bordo con rifas y productos, hasta la falta de higiene por la rápida rotación de pasajeros, han llevado a que volar sea para muchos un "verdadero suplicio". Ante este panorama, los colaboradores del programa han concluido con una resignada recomendación: redescubrir las casas rurales y el senderismo en España como alternativas más placenteras.