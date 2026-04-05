La preocupación del entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, por la situación del fútbol italiano, y pone de ejemplo a Lamine Yamal con España

La selección italiana ha vuelto a quedar fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva, un varapalo sin precedentes que ha sumido al país en un profundo debate. En este contexto, la voz del entrenador de Osasuna, el italiano Alessio Lisci, resuena con un análisis contundente sobre la situación: "Si una selección, un país como Italia, que a nivel histórico es de las mejores del mundo, no va a otro mundial, el problema es grande, es muy grande".

Lisci, en la rueda de prensa previa al partido contra el Alavés, ha explicado que el país ha pasado de dar por sentada su participación a "celebrar una eventual clasificación". El técnico considera que es momento de "parar y cambiar muchas cosas" para revertir una crisis que, según él, no es reciente. "No vienen de un año, vienen de tres mundiales, son muchos años", ha señalado.

Exceso de extranjeros y un modelo obsoleto

El entrenador ha identificado varias causas estructurales. Una de ellas es la gran cantidad de jugadores no italianos en la Serie A, que según datos de la temporada pasada representaban a 401 de los 588 profesionales. "De las top 5 ligas, es la que más extranjeros tiene. Luego las canteras están repletas de extranjeros", ha lamentado Lisci.

Otro de los problemas señalados es el sistema de juego predominante en Italia. "Muchísimos clubes juegan con 3-5-2, y esto ha generado que en Italia no existan extremos, no hay un jugador que sea capaz de hacer un uno contra uno", ha afirmado. Lisci lo ha contrapuesto con el fútbol español, donde siempre aparece un jugador desequilibrante cuando un partido "está un poco atascado".

Una opinión compartida por voces autorizadas como Fabio Capello, que ha calificado la situación de "vergüenza" y "tragedia deportiva", lamentando el inmovilismo en la federación. El legendario entrenador ha sido muy crítico: "Aquí no dimite nadie, y eso es lo más preocupante". Sus palabras apuntan directamente a la cúpula directiva y a su presidente, Gabriele Gravina, que estaba en el cargo en dos de los tres fracasos mundialistas.

Para Lisci, la solución no será inmediata y requiere una reconstrucción profunda del sistema. "Espero que cambien cosas, se reestructuren y se intenten hacer cosas, y a partir de ahí tener paciencia", ha concluido el técnico, subrayando que revertir una situación "tan grave" necesitará tiempo.