Cristina López Schlichting, ¿cameo futuro en Torrente?: "Tú ya caerás; si me lo dices dos o tres veces al final me lo apunto"

En una entrevista en el programa Fin de Semana de Cristina López Schlichting, Santiago Segura ha desvelado los detalles de su nueva película, 'Torrente Presidente'. La cinta ya es un fenómeno social con 3.200.000 espectadores, según confirmó el propio director, quien también ha compartido su principal reflexión sobre el filme: el peligroso parecido que guarda con el panorama actual.

Segura ha explicado que su intención era que la gente "se riera junta", pero ha observado con pena cómo la película ha generado la "misma división que con la política". Para el cineasta, la cinta funciona como un "espejo deformante" de la sociedad, y admite que el hecho de que su personaje encuentre un hueco en la política "es terrorífico", ya que "debería ser ciencia ficción y no lo es".

Torrente, esta vez se ha acercado demasiado a la realidad, y eso es un poco triste" Santiago Segura Director y actor en 'Torrente Presidente'

Una sátira incómoda

La película satiriza a todas las formaciones políticas, con alusiones directas a partidos como VOX o Podemos, lo que ha provocado reacciones encontradas. Segura ha confesado recibir críticas de bandos opuestos: "Hay gente que dice que esto blanquea a VOX" y otros que le acusan de intentar "cargárselos". Esta polarización demuestra, según él, que "cada uno ve la película como quiere verla".

El director también ha criticado la rigidez de lo "políticamente correcto" en la ficción. Aunque considera que nos ayuda en la vida, opina que el cine, como reflejo de una realidad que no es perfecta, debería poder saltárselo. "La vida no es políticamente correcta, y el cine es retazos de la vida", ha sentenciado, poniendo como ejemplo la obligación de mostrar a los personajes poniéndose el cinturón de seguridad incluso en un atraco.

Cameos, anécdotas y un rodaje de años

El cineasta ha revelado que 'Torrente Presidente' es una película que llevaba "seis años pensando", un proceso de maduración lento en el que va acumulando "despropósitos" y probando chistes con sus amigos. Una de las decisiones más comentadas fue la campaña de marketing, creada por él mismo, que prescindió de tráilers y pósteres al inicio para que el público llegara "virgen a la pantalla".

Cristina López Schlichting y Torrente, en un collage recurso

De hecho, la propia López Schlichting le ha trasladado su interés en hacer un cameo a lo que Segura respondía: "tú ya caerás; si me lo dices dos o tres veces al final me lo apunto".

Sea como fuere, uno de los grandes atractivos de la saga es su desfile de famosos. Segura ha explicado que los elige mientras escribe el guion, como fue el caso de Willy Bárcenas. Sin embargo, no todos disfrutan de la experiencia del rodaje, como Carlos Herrera, quien tras repetir sus escenas varias veces sentenció que "no era lo suyo" y que era la "última vez" que participaría en un rodaje.

Especialmente emotivo ha sido el recuerdo de Fernando Esteso, en la que fue su última aparición en pantalla. Segura, que le adoraba, ha contado que el actor insistió en participar con una frase y que grabó su escena con un respirador de oxígeno que necesitaba en la vida real. "Cuando falleció, me sentí fatal, pero bueno, así todavía le puede ver la gente una última vez en una pantalla de cine", ha comentado emocionado.

El humorista Fernando Esteso en el transcurso de una rueda de prensa en el parque de atracciones de Montjuic en agosto de 1985

La transformación de Torrente

Una de las ausencias más comentadas ha sido la obesidad extrema del personaje. Santiago Segura ha aclarado que se debe a motivos de salud, tras una advertencia de su médico. Aunque ha engordado "siete kilitos" y usado "prostéticos" para la barriga, está lejos de los '50 kilos' que llegó a ganar para 'Torrente 2'. "Me encantaría estar obeso para hacer Torrente, pero es que ya no puede ser", ha lamentado.

Finalmente, Segura ha definido la película como una "mezcolanza'"con toques de violencia 'tarantinianos' y elementos 'orwellianos', ya que le 'aburren las películas lineales'. El director busca generar un debate posterior en el espectador, un objetivo cumplido a la vista de la repercusión de una película que, según la advertencia inicial,"cualquier similitud entre esta película y la realidad no es casualidad, es una putada".