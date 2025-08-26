“Es imposible vivir con 77 euros”: el secretario general de JUCIL denuncia las condiciones de los guardias que protegen a Sánchez

El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha denunciado en una entrevista en El Cascabel las condiciones en las que se encuentran los guardias civiles desplazados a Lanzarote para garantizar la seguridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su familia durante sus vacaciones en la residencia de La Mareta. Según explicó, el dispositivo moviliza entre 100 y 150 agentes de distintas unidades, pero lo hacen “sin estar en las condiciones en las que tienen que estar”.

Vilariño recordó que, si bien es comprensible establecer un perímetro de seguridad en residencias oficiales como ocurre en Moncloa o en el Pardo, lo preocupante no es el despliegue en sí, sino las condiciones en las que trabajan los efectivos. “Lo que deberíamos preguntarnos es si es necesario el dispositivo que se ha desplazado y en qué condiciones están los guardias civiles que lo cubren”, afirmó.

Dietas congeladas desde hace 20 años

Uno de los principales problemas, subrayó, es que los agentes deben adelantar de su propio bolsillo los gastos de alojamiento y manutención, ya que las dietas oficiales llevan dos décadas sin actualizarse. “Las dietas que reciben nuestros compañeros desplazados a Lanzarote son de 77 euros diarios, con eso tienen que pagar hotel, desayunar, comer y cenar. En temporada alta es imposible”, explicó Vilariño.

Según detalló, los guardias no cuentan con alojamiento en la residencia oficial, sino que deben hospedarse en hoteles asignados por la administración, que muchas veces superan el importe de la dieta. “Con 77 euros diarios no se encuentra un alojamiento en condiciones en verano, y mucho menos se cubre la manutención”, lamentó.

El líder de JUCIL insistió en que la situación obliga a los agentes a soportar jornadas sin poder descansar ni alimentarse adecuadamente. “No podemos descansar, no podemos comer y no podemos cenar en condiciones. Y aún así tenemos que cumplir con un servicio que exige la máxima atención”, denunció.

Seguridad de expresidentes y falta de reconocimiento

El dispositivo desplegado en Lanzarote no solo protege al presidente en funciones y a su familia, sino también a otros dirigentes. En este caso, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también cuenta con cobertura de seguridad en la isla, aunque Vilariño recordó que los exjefes de Gobierno ya disponen de escolta propia asignada por ley.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez

A pesar de estas cargas adicionales, Vilariño recalcó que la Guardia Civil mantiene su compromiso con la seguridad de los cargos públicos. “Nosotros vamos, hacemos nuestro trabajo y damos protección al presidente, al expresidente o a quien corresponda. Pero exigimos hacerlo en condiciones dignas”, defendió.

En su intervención, también criticó que el Gobierno aún no haya reconocido a los guardias civiles como profesión de riesgo. “Este gobierno entiende que los guardias civiles todavía no somos profesión de riesgo. Es algo que no entendemos y que llevamos reclamando muchos años”, señaló.

Vilariño concluyó pidiendo una actualización urgente de las dietas y una mejora de las condiciones laborales para los agentes. “No pedimos privilegios, solo lo necesario para poder trabajar con dignidad en un servicio que, además, implica riesgos diarios”, recalcó.