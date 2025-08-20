¿Qué le parece que la familia política del presidente veranee en La Mareta?

Magdalena Pérez-Castejón, madre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en el exclusivo Palacio de La Mareta, en Lanzarote. Este complejo, de gran lujo y privacidad, fue construido originalmente por el rey Hussein de Jordania y posteriormente regalado al rey Juan Carlos I en 1989. Desde entonces, ha sido utilizado por presidentes y dignatarios para alojamientos oficiales o residencias vacacionales.

Durante su estancia, Magdalena, de 73 años, ha aprovechado para relajarse en la playa privada del complejo, disfrutando del sol y el mar. El presidente Sánchez, junto a su esposa Begoña Gómez y sus hijas, también se encuentra en la isla y ha invitado a sus padres a unirse a ellos en estas vacaciones familiares. Todo el alojamiento y los gastos asociados son cubiertos con fondos públicos, lo que ha generado debate sobre el uso de la residencia en un contexto de crisis nacional.

El pasado 2 de agosto, el presidente Sánchez llegó a La Mareta en un avión oficial y fue recibido por un dispositivo de seguridad que incluyó buzos de la Guardia Civil rastreando la costa. Desde entonces, su presencia se ha mantenido mayormente en el interior del complejo, limitando las apariciones públicas. Durante estos días, ha realizado salidas breves para atender cuestiones urgentes, como la visita a zonas afectadas por incendios en varias provincias.

El uso del Palacio de La Mareta por parte de la familia Sánchez ha generado un debate público. Mientras algunos consideran inapropiado el lujo de la residencia en un momento de crisis, otros defienden el derecho del presidente a disfrutar de su tiempo libre en un entorno seguro y protegido. La estancia de Magdalena Pérez-Castejón ha sido un momento para relajarse y compartir tiempo con su familia, lejos del bullicio mediático, en un espacio de total privacidad.

El complejo cuenta con todas las comodidades de una residencia de lujo, garantizando privacidad y confort para sus visitantes. Además, se ha reforzado la seguridad para proteger a todos los presentes, incluyendo a invitados de relevancia política. En medio de un contexto de crisis nacional, la estancia de Magdalena Pérez-Castejón en La Mareta refleja un equilibrio entre descanso personal y responsabilidades familiares, en un entorno privilegiado y seguro.