Sigue en directo 'El Cascabel' del 25 de agosto: Incendios, polémica por las vacaciones de Sánchez y la batalla de los presupuestos

La edición de esta noche de El Cascabel arrancará con un repaso a las vacaciones de Pedro Sánchez en La Mareta y la polémica sobre el supuesto acoso al PSOE, junto al análisis de los incendios que asolan España y el plan alternativo planteado por Feijóo. También habrá espacio para el abrazo entre Otegi y Junqueras, con debate sobre la construcción nacional.

El bloque central estará dedicado a los incendios, con las palabras de Teresa Ribera, que acaba de asumir su cargo en la Comisión Europea, y la valoración del presidente de la AEMET, que admitirá que “no esperábamos esto”. La presidenta del Colegio de Ingenieros de Montes ofrecerá su análisis sobre la prevención y el papel del Gobierno en esta crisis.

En el tramo final, Zapatero será protagonista por el aumento de su patrimonio; se abordará la polémica en torno a Sánchez y su vida privada, con la voz de JUCYL, y el análisis político correrá a cargo de colaboradores como Margarita Mayoral, Javier Gallego y Mayte Alcaraz, antes de cerrar con la futura presentación de los presupuestos por María Jesús Montero con la entrevista de Ignacio Camacho.

EL CASCABEL

El Cascabel, el programa de actualidad que se emite cada noche en TRECE, continúa ganando presencia en la franja nocturna con su propuesta informativa y de análisis. Conducido por Antonio Jiménez, el espacio repasa los temas más relevantes del día en los ámbitos político, social, económico y cultural, ofreciendo a los espectadores una visión completa de la actualidad nacional.





El formato combina entrevistas, conexiones en directo y mesas de debate con la participación de distintos colaboradores, lo que permite abordar cada asunto desde diferentes perspectivas. Gracias a su ritmo ágil y a la profundidad de sus contenidos, El Cascabel se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de TRECE para mantener informada a su audiencia en el prime time.