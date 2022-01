Un importante epidemiólogo habla claro de lo que supone la aparición de 'flurona' en España

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la OMS ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar qué es ‘Flurona’, la gripe mezclada con el Covid:“Tenemos que ser cautelosos con darle importancia a que hay esta nueva enfermedad que se llama Flurona. Estamos hablando, exclusivamente, de que se solapen estas dos enfermedades, esto ya se ha producido antes. No es cierto que se haya formado en Israel, es marketing, y estamos solo ante una ocurrencia esporádica de casos en los que coincide la gripe estacional con la infección de Coronavirus. Estamos creando temores que no vienen al caso. Nos interesa frenar contagios y para esto hay cosas muy simples que son la mascarilla, la distancia, evitar aglomeraciones y restringir las reuniones, eso es lo único que nos va a librar. También que la gente se vacune. No surge nada nuevo porque en alguna ocasión confluyan las dos infecciones”.

Todos conocemos a alguien que se ha contagiado en el pasado y lo raro ya es no haber tenido Covid. Las Comunidades Autónomas han endurecido las medidas, aunque la verdad es que la situación no es igual a la del año 2020. A pesar de todo esto, Daniel López Acuña advierte:“No estamos como en 2020 porque hay vacuna, pero no estamos en la gloria. Hay presión hospitalaria, hay un problema de una variante muy contagiosa que genera presión asistencial en toda Europa. Tenemos que entender que no podemos hacernos trampas al solitario. Debemos evitar que se generen nuevos contagios”.

López Acuña se pronuncia sobre la reducción de aislamiento en asintomáticos

Sanidad y las comunidades acuerdan reducir de 10 a 7 días el aislamiento de los casos leves y asintomáticos. El epidemiólogo considera que estos mensajes no facilitan que la ciudadanía comprenda la gravedad del asunto: “Hay que tener cuidado con narrativas que trivialicen el problema real. Es una temeridad, hay que actuar con más seriedad y contundencia. Hay muchos casos porque podíamos haber hecho mucho más. Hay que frenar los contagios, hay que mantener los aislamientos de los positivos hasta que no contagien. El aislamiento tiene que ocurrir y creo que tenemos que obrar con sensatez y no banalizar y pensar que las cosas se resuelven sola”.

Además, también ha opinado sobre la fiesta multitudinaria en Leganés, de 10.000 personas, sin mascarilla ni distancia y reconduce el mensaje: “Es un despropósito y una conducta autodestructiva. Pero, no podemos solo culpar a los ciudadanos. Los poderes públicos tienen que mojarse y jugársela para restringir el altísimo caso de contagios que tenemos”. Otro de los temas que ha tocado es el comienzo de las clases presenciales el día 10 de enero: “Yo sería partidario de que volviesen el día 10 si tuviéramos más cobertura de vacunación entre los escolares. Creo que podría ser prudente diferir un par de semanas el comienzo del colegio, pero para ello deberíamos intensificar la vacunación y reactivar la atención primaria y fortalecer la sanidad pública”.

Por último, Daniel López Acuña ha aclarado que el uso de test de antígenos no es una solución para frenar los contagios: “La PCR es el único test altamente fiable. Los test de antígenos tienen alta posibilidad de dar falsos positivos y negativos. Por eso estamos autoengañándonos y hay que entender que hay que mantener la capacidad diagnostica para aislar a los casos positivos, sean sintomáticos o asintomáticos”.