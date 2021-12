López Acuña: "Celebrar actos masivos es imprudente"

"Esta Navidad no hay ya quien la salve", se lamenta Daniel López Acuña. El ex director de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud y uno de los principales asesores del gobierno asturiano, fue uno de los pocos que, hacen sólo unos pocos meses, cuándo muchos expertos planteaban el levantamiento de todas las restricciones, insistía en que la pandemia aún no había finalizado y no se podía bajar, aún, la guardia.

Los hechos le han acabado dando la razón. Con la sexta ola creciendo imparable, Acuña reitera en COPE su mensaje "la vacunación no basta por si sola". Las vacunas, recuerda, "son muy importantes para reducir el riesgo de muerte, el riesgo de hospitalización, pero no son suficientes para frenar los contagios,porque no son esterilizantes". Junto a ellas es necesario mantener las medidas de prevención, "no relajar prematuramente las medidas restrictivas."

No le hicieron caso y este diciembre ha vuelto a formarse la tormenta perfecta: el frío y el tiempo ha hecho que se incremente la vida en interiores, las vacunas han ido perdiendo eficacia, hay todavía importantes grupos de población sin vacunas y, por si fuera poco, aparecen nuevas variantes del coronavirus.

Llegados a este punto, López Acuña está convencido de que la única forma de frenar esta sexta ola es endurecer las restricciones, reducir aforos y horarios, y no permitir la celebración de actos multitudinarios, especialmente si, como ocurre con el congreso que celebrara este fin de semana la Federación Socialista Asturiana, se van a llevar a cabo en interiores.

"Todo tipo de eventos masivos en donde hay un riesgo de no mantener distancias físicas, de desprotección y, como consecuencia, de contagios incrementados, sobre todo cuando la incidencia va alza... es imprudente", asegura con rotundidad.

Pese a la clara advertencia de su principal asesor, el presidente del Principado, Adrián Barbón, no se plantea suspender el XXXIII Congreso de la FSA-PSOE que se celebrará este fin de semana en el Palacio de Congresos de Oviedo y en el que participará el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Barbón asegura que el encuentro contará con medidas "extremas" de seguridad y se actuará de forma "mucho más dura y estricta en el cumplimiento de las normas" que en cualquier otra actividad similar.