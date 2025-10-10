Las grabaciones del 'caso Koldo' revelan amenazas mafiosas y un plan para lograr nuevos contratos

Nuevas revelaciones sobre el ‘caso Koldo’ han salido a la luz a través de una grabación de una comida entre Koldo García y José Luis Ábalos, que tuvo lugar en noviembre de 2023. Según ha desvelado el subdirector de ‘El Mundo’, Esteban Urreiztieta, en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, la conversación de 39 minutos es “absolutamente impresionante” y destapa un plan para conseguir nuevos contratos y amenazas directas al entonces número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Un lenguaje en clave: 'chistorras' y folios

La investigación ha confirmado la existencia de una ‘caja B’ en la trama, aunque falta por determinar el origen del dinero. Los mensajes analizados muestran un “trasiego continuo a Ferraz a recoger sobres con dinero en metálico”, justificado teóricamente como liquidaciones de gastos. En estas comunicaciones se utilizaba un lenguaje convenido, como demuestran los mensajes en los que Koldo pedía a su mujer que contara “los folios” y ella respondía con “las chistorras”.

Lejos de guardar silencio, los protagonistas han optado por una arriesgada línea de defensa, asegurando que las ‘chistorras’ eran literales y que sus receptores eran “altos mandos de la guardia civil”. Esta estrategia, calificada como un “insulto a la inteligencia”, será la que previsiblemente mantengan la próxima semana en su declaración ante el Tribunal Supremo, donde se espera que no sea bien recibida por el magistrado instructor.





Amenazas, coordinación y el reparto de 500.000 euros

A pesar de la gravedad de las grabaciones, existe una “coordinación en sus estrategias” entre Koldo García y José Luis Ábalos, que se mantienen en contacto directo. De hecho, Ábalos ha asumido públicamente el argumento de las chistorras y los altos mandos de la Guardia Civil. Mientras, Koldo no ha realizado ninguna mención que pueda comprometer al exministro.

La grabación de noviembre de 2023, en manos de la Unidad Central Operativa (UCO), es prácticamente un monólogo de Koldo en el que se muestra muy molesto con Santos Cerdán. “Santos es un hijo de puta, no sabe lo que está haciendo”, le llega a decir a Ábalos, a quien le pide que le consiga una reunión de cinco minutos: “Solo te pido un favor, que me atienda Santos 5 minutos, que me reciba, porque si no lo voy a matar”.

En la conversación, Koldo García le asegura a Ábalos que lo que él ha hecho “es un juego de niños al lado de lo que ha hecho Santos Cerdán”. A continuación, le propone un plan para conseguir de forma inmediata dos contratos públicos, uno en Adif y otro en Carreteras, con los que se llevarían “aproximadamente 500.000 euros” para repartírselos y después “a tomar por culo”.

ALEX CAMARA



La escena, que Urreiztieta describe como un “guion de Scorsese”, termina con una frase lapidaria de Koldo a Ábalos y un detalle revelador. “Después de todo esto, yo te llevaré cuando te mueras el ataúd”, le espeta antes de subirse a un taxi y pedirle al conductor que le lleve a la Dirección General de la Policía.

El origen del dinero y los sobresueldos

Una de las claves de la trama sigue siendo el origen del dinero en efectivo que, según testimonios como el de la empresaria Carmen Pano, se movía en bolsas de hasta 90.000 euros. Estos indicios, junto a las conversaciones sobre una contabilidad 'A' y 'B', podrían abrir la puerta a una investigación por una presunta financiación irregular del PSOE.

Además, ha salido a la luz que el PSOE habría autorizado a Ábalos y Koldo a pasar gastos “prácticamente incontrolados” como compensación por su dedicación al partido. Este sistema de facturas kilométricas y sin apenas supervisión funcionó como una vía para sobresueldos de facto, hasta que el propio Santos Cerdán se asustó del “desmadre” y exigió a Koldo que todos los tickets estuvieran respaldados por justificantes de su tarjeta de crédito.