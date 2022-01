Glòria Tello, concejala de Valencia: "Poner de nuevo la placa de Rita Barberá podría ser un delito penal"

El Ayuntamiento de Valencia anunció el pasado miércoles la retirada de la placa en honor a la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá instalada en el interior del edificio de la Lonja por su estado de deterioro, ya que no considera "justificado ni patrimonialmente adecuado el gasto público en una nueva reproducción de la misma".

La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, ha estado este jueves en 'El Cascabel' de TRECE para explicar la postura del Ayuntamiento: "No hemos quitado ninguna placa, ni de Rita Barberá ni de otros alcaldes de Valencia. En este caso, al estar deteriorada sí que es cierto que daba mala imagen e incluso el Partido Popular nos pidió que interviniésemos en ella, pero hay que destacar que la Lonja es uno de los puntos más importantes. En la Comunidad Valenciana existe la ley Patrimonio Cultural Valenciano, que indica que en edificios como este de gran interés no puede haber elementos que sean disonantes de la propia historia del propio edificio. De hecho para hacer cualquier modificación es necesaria la autorización de la Consejería correspondiente, y en relación con este caso no ha aparecido ningún documento".

"Según nuestra ley autonómica de Patrimonio Cultural, la instalación de esta placa puede suponer un delito penal incluso. El hecho de instalar un elemento impropio de estas características no está permitido al no ser que exista la autorización pertinente", ha explicado Tello.

En este sentido, la concejala valenciana ha reiterado que una recolocación en el mismo sitio podría suponer un delito penal: "Si yo restauro la placa y la vuelvo a poner en el mismo sitio me pueden acusar de delito penal. Los muros y el propio edificio está muy protegido".

"La otra placa corresponde a un alcalde de la década de los años veinte del siglo XX. Su colocación es muy anterior a la ley de Patrimonio y no está deteriorada. El día que se deteriore, el procedimiento será el mismo. Es independiente el nombre a la hora de actuar. En la propia Lonja no podemos tener ese tipo de mostradores para mostrar contenidos o recuerdos", ha subrayado la concejala de Compromìs.

También ha querido reiterar que su gobierno no es partidario de este tipo de prácticas: "Cuando yo entré a responsabilizarme de la Concejalía de Patrimonio Histórico, la Lonja no tenía ni el Plan de Incendios que exigía la UNESCO. Yo no sé si ese amor era tan grande por el patrimonio porque la Lonja estaba bastante deteriorada y abandonada. Nosotros firmamos el código del Buen Gobierno y estamos en contra de realizar la inauguración de cualquier obra o instalación de alguna placa. Lo que no vamos a hacer es retirar placas de alcaldes anteriores, pero en este caso no puede permanecer ahí".

Por último ha mostrado su preocupación por el estado de la piedra donde ha permanecido la placa durante los últimos años: "Yo gestiono edificios que tienen placas de Rita Barberá y de otros alcaldes y ahí van a seguir. Si esto fuese una cuestión ideológica las habría quitado, pero no lo he hecho ni lo haré. En este caso, una vez deteriorada, y no hay autorización previa, no hay más remedio que retirarla y ver que no haya perjudicado a la piedra donde estaba instalada".