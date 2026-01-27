Juanma Castaño pide celeridad con las obras para la reforma del estadio del Rayo Vallecano: "Un día va a pasar algo"

El futuro del Estadio de Vallecas ha generado un intenso debate que involucra al club, a la Comunidad de Madrid y a voces autorizadas del periodismo deportivo. El comunicador Juanma Castaño, desde su programa 'El Partidazo de COPE', ha lanzado una seria advertencia sobre el estado actual del campo del Rayo Vallecano, mostrando su preocupación por la seguridad de los aficionados.

La respuesta de Ayuso

Ante la postura del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, quien sugirió que la continuidad en Vallecas era inviable, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido contundente. Ayuso ha confirmado que el equipo "se queda en su lugar" y que el gobierno regional acometerá una reforma para garantizar "su máxima seguridad, para que pueda ampliarse en localidades y para que pueda ser explotado para otros muchísimos eventos".

Por su parte, Juanma Castaño ha insistido en la urgencia de las obras. "Un día va a pasar algo en Vallecas, y ese día lamentaremos que haya pasado tanto tiempo desde que se dicen las cosas hasta que se hacen", ha afirmado el director de 'El Partidazo de COPE'. El comunicador ha subrayado la necesidad de que el campo reciba una "reforma de verdad, y además integral, y que sea seguro para los aficionados".

La advertencia del Rayo Vallecano

Las declaraciones se producen después de que el presidente del club, Raúl Martín Presa, advirtiera de que seguir en las condiciones actuales supondría "la muerte del Rayo". Según sus palabras, si no se producía una mejora sustancial, el equipo "se tendría que ir del barrio" porque, de lo contrario, "el Rayo desaparecería".