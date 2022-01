García Egea, en TRECE: "Sánchez ha obtenido de Pablo Casado un apoyo que no tiene ni en su propio Gobierno"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha pasado ante las cámaras de 'El Cascabel' de TRECE para valorar la actuación del Gobierno sobre la situación en Ucrania, la reforma laboral, el reparto de los fondos europeos o el último y polémico barómetro del CIS que da la victoria al PSOE en Castilla y León de cara a las próximas elecciones autonómicas.

En cuanto a la respuesta de España a la crisis entre Ucrania y Rusia, Egea ha señalado que "Pablo Casado y el PP decimos lo mismo en público y en privado, lo que hizo esta mañana ha sido hacer lo que Pedro Sánchez debería haber hecho. Ya que el Gobierno no tomaba la iniciativa en esta situación grave para Europa, Pablo Casado ha hecho lo que el presidente del Gobierno debería haber hecho, llamar para dar nuestro apoyo. En el Gobierno vemos una pelea entre Margarita Robles, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias mediando… No se ponen de acuerdo ni en un asunto tan grave y capital".

Por ello, insiste el secretario general de los populares en que "Pedro Sánchez ha obtenido de Pablo Casado un apoyo que no tiene ni en su propio Gobierno. Lo han podido ver todos los españoles. Somos los primeros en criticar a Sánchez cuando es necesario, hemos dicho que no puede dar los fondos europeos a dedo, que tiene que cesar a Garzón por decir que España tiene carne de mala calidad. Pero en este caso, ante una posible acción bélica en la que militares españoles podrían participar, lo que tiene el Gobierno por parte del PP es nuestro apoyo para que dentro de la OTAN España desarrolle las acciones acordadas".

Sin embargo, Egea critica que en este momento "vemos a dónde nos ha llevado la situación de ingobernabilidad con contradicciones entre los ministros, se hace máxima en temas estratégicos y de estado. La gobernabilidad descansa sobre partidos como Bildu, ERC y Podemos que no quieren que España avance. Son los comunistas de toda la vida, la izquierda radical que no cree en la libertad y en la defensa de Europa. Sánchez tiene un problema dentro de su gobierno que afecta a la credibilidad de España. Biden no convoca a Pedro Sánchez. Si Pablo Casado fuera presidente del Gobierno, Biden le habría convocado.

En cuanto a la polémica reforma laboral que pretende sacar adelante la ministra Yolanda Díaz, Egea apunta que "tenemos un país de primera y un Gobierno y presidente de segunda. No tienen apoyos suficientes para sacar adelante la reforma laboral. Yolanda Díaz dice que va a acabar con la temporalidad, vaya, con todos nosotros en el paro. Nosotros proponemos la mochila austriaca. Una reforma que perjudica a los trabajadores no vamos a apoyarla, que no cuenten con nosotros para todo lo que sea retroceder. No sé qué hará Vox, ya ha salido en defensa del Gobierno sobre los fondos europeos.

Por otra parte, en lo que respecta al reparto de los fondos europeos, Egea sostiene que "el Gobierno está repartiendo los fondos en función de quién gobierna la comunidad autónoma y no de quién lo necesita. Ni siquiera han pedido los proyectos a los ayuntamientos. Lo decide el Gobierno. Proponemos una agencia independiente que valore los fondos. En el resto de Europa aseguran la independencia en el reparto. Solo pedimos un mecanismo independiente. Sánchez cree que le va a dar ventaja electoral porque está viendo cómo perdió en Murcia, en Madrid, en Castilla y León, y las próximas elecciones porque el PP ha rearmado un proyecto ambicioso para España".

Otro punto clave de la actualidad política es el polémico barómetro del CIS que da la victoria al PSOE en Castilla y León. Ante ello, García Egea aclara que "el señor Tezanos está donde está porque le hace un servicio a Sánchez. El último barómetro es un intento de salvarle en Castilla y León. El PSOE ha utilizado durante todo este tiempo la difamación y la denuncia falsa contra inocentes para hacer política. Ahora intenta que el CIS mueva las corrientes de opinión. Usar dinero público para orientar la opinión de la gente y manipular encuestas es gravísimo y constitutivo probablemente de delito. Debería investigarse, por eso hemos pedido una comisión de investigación. En España el Gobierno ha vetado a medios de comunicación porque no le bailan el agua, eso el PP no lo ha hecho nunca. En Perú, el Gobierno ha cerrado una radio que no le gustaba. Los tics que vemos de Gobierno se convierten en huracanes en América Latina".

?? @TeoGarciaEgea, secretario general @populares, en #ElCascabel26Epic.twitter.com/xc50ddW1C2 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) January 26, 2022





En este sentido, y en lo referente al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, Egea afirma que "queremos que se aclare por qué conoce los resultados del CIS antes que grupos parlamentarios si lleva fuera de la política un tiempo. Es una muestra de que este gobierno no es de fiar y que los organismos que toca acaban podridos. Tenemos instituciones desacreditadas".

Ante esa situación, el secretario general del Partido Popular manifiesta que "hemos venido al Partido Popular a ganar elecciones, cuando se convocan en Castilla y León, entendemos que tenemos que volcarnos en la organización para facilitar que el mensaje llegue a todos los rincones. Queremos que siga teniendo un gobierno de libertad".