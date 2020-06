Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y candidato por el Partido Popular de Galicia en las elecciones autonómicas del 12 de julio, ha explicado en 'El Cascabel' que "va a ser la primera campaña electoral en una pandemia. Hemos preparado un protocolo para garantizar que las personas puedan acudir a los colegios electorales con seguridad. Lo primero es la seguridad y en lo que se refiere a mítines, estamos haciéndolos de 50 y 60 personas, sin fotos, una campaña responsable que tenemos que hacer porque la seguridad de las personas manda y debe ser compatible con el ejercicio de voto y la democracia".

En cuanto a la crisis sanitaria y la respuesta de la región, Feijóo ha añadido que "Galicia ha sido la primera y única comunidad autónoma que ha levantado el estado de alarma, trabajamos con nuestras propias normas. En Galicia constituimos una comisión del Covid desde el 17 de febrero. El 1 de marzo duplicamos el número de respiradores que tenía el Servicio Gallego de Salud y contratamos algo más de 1.700 sanitarios adicionales. En los últimos 10 años hemos hecho hospitales, finalizamos el hospital de Lugo, fue fundamental hacer el hospital de Vigo, en definitiva fuimos ciudad por ciudad en los últimos años para reforzar los servicios sanitarios. Las personas en las residencias han tenido un comportamiento ejemplar. Hemos medicalizado esas residencias para atender a los ancianos. No tener ciudades grandes nos ha beneficiado. Nos hemos anticipado sanitaria y socialmente"

"El mando único perjudicó a las comunidades autónomas"

Sobre la gestión de la crisis, el presidente de Galicia ha señalado que "lo más perjudicial para nuestro país es que la alarma epidemiológica llegó tarde. El virus estaba actuando de forma demoledora en Italia y no tomamos decisiones hasta el 15 de marzo. Ha sido determinante. Entrar con una semana o 10 días tarde en un contagio masivo fue lo peor en mi opinión. Cuando el Gobierno asume con el mando único todas las decisiones, se comete el segundo error, que es pensar que el Ministerio de Sanidad tenía capacidad de realizar la compra de material sanitario. La realidad es que el ministerio llevaba 20 años sin comprar. Perjudicó las compras que las autonomías realizábamos habitualmente con los proveedores. Por último, el cómputo de fallecidos no es para sentirse orgulloso, más temprano que tarde debemos poner sentido común y no andar jugando con fórmulas que son una falta de respeto a los fallecidos y las familias. Ha tenido un coste reputacional para España que no merecemos".

"No entiendo la de transparencia. Si cada presidente autonómico da el número de fallecidos en su comunidad y se suman, no da la cifra del Ministerio de Sanidad. Han bajado de forma artificial los fallecidos".





También ha tenido palabras para la que ha descrito como "falta de transparencia" por parte del Gobierno: "Si cada presidente autonómico contesta el número de fallecidos en su comunidad y los sumamos, no da la cifra del Ministerio de Sanidad. También desconocemos la cifra de fallecidos en residencias. Se ha cambiado la forma de computar los fallecidos. Con independencia de que en el momento previo a la muerte, esté o no activo el virus, ese fallo multiorgánico se haya producido por el coronavirus. Ha sido una decisión del Gobierno de las últimas semanas que ha bajado de forma artificial el número de fallecidos. Hay una diferencia de 12.000 o 15.000 personas que sospechamos que son fallecidos a causa del coronavirus. Deberíamos esclarecer esto con mucha seriedad y no andar jugando a bajar las estadísticas internacionales porque no es bueno para nuestro país y no lo comparto".

Por parte de la recuperación económica, Núñez Feijóo ha destacado la necesidad de "liquidez" y "ayuda de la Unión Europa, un rescate para poder pagar los ERE, el incremento de las prestaciones por el desempleo, los gastos de los servicios públicos… El criterio de financiación de comunidades autónomas no se siguen y se inventan unos nuevos. Las personas que Galicia ha tenido en su teleasistencia no se computa, solo ingresados y en UCI. El gasto de medicalización en las residencias tampoco se computa. Eso es como si le dice a un gerente del hospital que solo le va a pagar la cirugía si tiene ingreso hospitalario, pero si le hacen otra operación que no requiere ingreso, no le dan presupuesto. La mayoría de comunidades autónomas no compartimos estos criterios, pero es lo que ha decidido el Gobierno".

"Cuando el Gobierno asume con el mando único todas las decisiones, comete el error de pensar que tenía capacidad de comprar el material sanitario. Perjudicó a las com. autónomas que ya tenían a sus proveedores".





El presidente autonómico tiene claro que "este Gobierno pasará a la historia de la democracia de España entre otras cosas porque es incapaz de presentar unas cuentas tras dos años. Cuando pasa esto es que el Gobierno está agotado, al final de la legislatura. Pero cuando debuta y es incapaz de presentarlo y aprobarlo, y convoca elecciones porque no tiene socios suficientes y ahora se habla de que presentará los presupuestos del 2021, comprenderá que estamos ante un Gobierno atípico. Previamente lo tiene que presentar a Europa y lo desconocemos todo. El Partido Popular no puede apoyar unas cuentas de las que no sabemos nada. Vamos a ver si presenta un proyecto de ley y entonces si podemos consensuar algunas políticas. De momento sabemos que España ha incumplido el déficit público y que el cuadro que presentó en Bruselas le han dicho las autoridades que lo modificasen porque no era creíble. En el Gobierno conviven partidos con políticas de gasto que no coinciden con la mayoría de países europeos. Es una anomalía de lo que necesita Europa. Nos tenemos que presentar ante Europa como un país sólido y serio que sabe pagar lo que debe y que no puede gastar más de lo que tiene".

"En políticas sociales no hemos notado ni la ayuda ni el aliento del Gobierno"

"Es un hecho incontestable que el Gobierno lo único que hizo con las residencias es mandarnos a la UME para desinfectar los exteriores de alguna residencias. Nada más. En políticas sociales no hemos notado ni la ayuda ni el aliento del Gobierno. Cuando escucho esto de que se le echa la culpa a un presidente autonómico de la situación en las residencias de tercera edad, además de ser injusto es una provocación política innecesaria. Los presidentes autonómicos hemos estado gestionando una pandemia de la cual no fuimos avisados, no tuvimos conocimiento hasta que miles de ciudadanos estaban infectados y deberían ser más prudentes porque quien ha sacado España adelante han sido las comunidades autónomas. He estado 14 domingos en 14 conferencias de presidentes y todos hemos estado a la altura del país, hemos intentado hacer propuestas al Gobierno para el mando único acertase. Han sido especialmente duros algunos comportamientos del Gobierno con la Comunidad de Madrid y de algún miembro del Gobierno que había dicho que lo que había pasado en las residencias de Castilla y León y en la Comunidad de Madrid eran actos criminales. No nos merecemos un Gobierno que trate con tanta frivolidad y sectarismo las políticas sociales que hemos hecho las CC.AA. haciendo frente a una pandemia sin tener información previa, mecanismos y materiales suficientes, sin ser avisados con días necesarios para comprar… Esta parte de la pandemia no nos la merecemos los presidentes, todos, de cualquier partido".

"Este Gobierno pasará a la historia de la democracia de España, entre otras cosas, porque es incapaz de presentar unos presupuestos tras dos años. @Populares no puede apoyar unas cuentas de las que no sabe nada".





"Nos da pudor que haya encuestas tan favorables al PP de Galicia. El camino más recto para perder unas elecciones es confiarse en unas encuestas favorables. Vamos a asegurar el voto seguro. Vienen 4 años de curvas y dificultades. Queremos mostrar nuestro programa. A estas alturas ya me conocen y saben cuáles son mis defectos. Hemos gestionado épocas de vacas flacas, y Galicia es una de las comunidades más solventes. Las encuestas nos animan a seguir trabajando pero no a confiarse", ha concluido el dirigente popular.