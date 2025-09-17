Federico Trillo clama contra el "antisemitismo" por el boicot a Israel en el deporte: "Estamos perdiendo la cabeza"

El exministro de Defensa, Federico Trillo, ha cargado con dureza contra la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en el conflicto israelí y su posible boicot a los deportistas de Israel en competiciones internacionales. Durante su intervención en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, Trillo ha calificado la deriva del Ejecutivo como una 'huida hacia adelante' que está teniendo 'brutales' consecuencias internas. Según el exministro, estas acciones están diseñadas para desviar la atención, pero en realidad, "internacionalmente España está liquidada".

¿Un efecto dominó en el deporte?

La controversia ha saltado después de que miembros del Gobierno, como el portavoz socialista Patxi López, hayan abogado por excluir a Israel de todas las competiciones deportivas, siguiendo el modelo aplicado a Rusia. '¿Por qué con Rusia sí y con Israel no?', ha cuestionado López, anunciando que el Ejecutivo instará a las sociedades deportivas a tomar medidas. Esta postura podría afectar a la participación de España en eventos como Eurovisión, la Champions League, la Euroliga de baloncesto o incluso el próximo Mundial de Fútbol de 2026.





El Gobierno tiene capacidad de presionar, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), a las federaciones nacionales para que no participen en dichos eventos. Sin embargo, su influencia es nula en el caso de los clubes privados, por lo que equipos como el Real Madrid o el Barcelona no se verían afectados directamente por esta decisión. A pesar de ello, Trillo se ha mostrado convencido de que el boicot no llegará al fútbol: "Si lo dejan sin el fútbol y el mundial, desde luego se tira a la calle, pero no con los kale borrokas, sino millones de personas".

Yo creo que estamos perdiendo la cabeza, sinceramente" Federico Trillo Exministro de Defensa

Una deriva hacia el 'antisemitismo'

Preguntado por José Luis Pérez sobre si considera comparable la situación de Israel con la de Rusia, Trillo ha sido tajante. "Yo creo que estamos perdiendo la cabeza, sinceramente", ha sentenciado el exministro, quien considera que se está cayendo en el 'antisemitismo'. "Ahora va a resultar que nos vamos a volver todos los regímenes democráticos antisemitas y vamos a apoyar con los kale borrokas que estamos viendo en esas imágenes en la calle a los terroristas", ha añadido con preocupación.

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19



Para Trillo, todas estas acciones no son más que 'piruetas de Sánchez' que no solo no tienen recorrido internacional, sino que perjudican gravemente al país. El exministro ha criticado que el Gobierno es 'incapaz de tomar una posición internacional sólida' por sí mismo. En su opinión, estas polémicas solo consiguen 'arrinconarnos aún más exteriormente y deteriorar nuestro sistema de libertades interiormente'.