Una exsecretaria de Moncloa, sobre Begoña Gómez: "Ninguna esposa de presidente hizo algo parecido"

María Ángeles López de Celis, quien fuera secretaria en La Moncloa durante 32 años, ha asegurado en el programa 'El Cascabel' de TRECE que el caso que rodea a Begoña Gómez es inédito. 'Es la primera vez que sucede algo como esto', ha afirmado, basándose en su experiencia trabajando con todas las esposas de los presidentes del Gobierno de la democracia española.

López de Celis ha defendido la prudencia de las anteriores primeras damas. Según ha explicado, "la esposa del presidente del Gobierno ha de ser honrada y parecerlo", y en ese sentido, las predecesoras de Gómez "han sido muy prudentes". Ha recordado que algunas "abandonaron toda actividad profesional" mientras otras, como Carmen Romero o Soledad Espinoza, mantuvieron profesiones que no tenían "nada que ver con negocios privados".

Una estrategia de defensa 'errática'

La exsecretaria de Moncloa ha calificado la estrategia del abogado de Begoña Gómez como "errática total". Considera que solicitar informes sobre las actividades de otras esposas de presidentes es un error, ya que, según su testimonio, no existen casos parecidos. "Creo que se tira piedras contra su propio tejado", ha valorado, pues la ausencia de precedentes "se te va a volver contra ti".

Europa Press La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’

Para López de Celis, dedicarse a temas que "están rozando constantemente la sospecha" es "un error que puede costar muy caro, no solo a ella, sino a su marido y al partido socialista". Sobre la falta de advertencias dentro de Moncloa, ha sugerido que "hay cosas que no gusta nada escuchar" y que el presidente del gobierno "sabe muy bien a lo que se dedica su esposa", definiendo la situación como un "pacto conyugal".

La necesidad de una regulación

A raíz de la polémica, la escritora cree que "ha llegado el momento" de regular la figura de la pareja del presidente. "Creo que su responsabilidad y su figura ya debería ser regulada y que haya una normativa clara", ha argumentado, destacando que, aunque no tenga poder, es una "figura pública" que representa a "todos los españoles" en el exterior.

La autora, que relató su experiencia en el libro 'Presidentes en zapatillas', ha presentado en primicia durante la entrevista su nueva novela, 'Granizo de Otoño', la cual ha definido como "un homenaje a todos los periodistas del mundo".