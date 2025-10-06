La defensa de Begoña Gómez pide al juez Peinado que solicite información a Moncloa sobre los asistentes de las esposas de todos los expresidentes

La defensa de Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que solicite información a Moncloa respecto a "todos los antecedentes" que le consten sobre el nombramiento de asistentes de esposas de anteriores presidentes del Gobierno, así como de sus funciones.

En un escrito fechado este lunes, la defensa de Gómez, que ejerce el exministro Antonio Camacho, reclama al magistrado que pida esta información, sobre la identidad y funciones de anteriores asistentes, a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, dentro de la pieza en la que se investiga a la mujer del presidente y a su asesora por presunta malversación.

Ante el juez, que investiga si la asesora Cristina Álvarez asistió a la mujer del presidente en sus actividades privadas excediéndose de sus funciones, la defensa de Gómez siempre ha argumentado que la figura de esta asistente ha existido con anteriores jefes del Ejecutivo.

La propia Begoña Gómez ha sostenido lo mismo en sus declaraciones ante el magistrado, la última de ellas el pasado 10 de septiembre cuando señaló que Moncloa le informó de que tenía que designar a una persona que hiciera labores de asistentes, al igual que anteriores esposas de presidentes del Gobierno habían elegido a alguien de su confianza para este rol.

Los representantes de Gómez han enviado este escrito después de que el pasado 27 de septiembre el juez citase a los investigados en la pieza separada por malversación para comunicarles que, de llegar a juicio, el procedimiento será enjuiciado por un jurado popular.

En la pieza separada por malversación están investigados Begoña Gómez, su asesora y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez.

Peinado también ha decidido que un jurado popular enjuicie la pieza principal, en la que investiga a Begoña Gómez por delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo y apropiación indebida, lo que comunicará a los investigados en la tarde de este lunes.

Begoña Gómez no acudirá a la citación de este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde estará representada por su letrado, al igual que ocurrió el pasado 27 de septiembre.