Esperanza Puente, de REDMADRE: "El principal motivo para querer abortar es la soledad y el miedo al futuro"

Este martes, 30 de agosto, el Gobierno aprueba, en el Consejo de Ministros, la reforma de la Ley del aborto impulsada por el ministerio de Igualdad en la que, entre otras medidas, se permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años, se recoge el acceso gratuito a la píldora del día después o se establecen las bajas por menstruación dolorosa.

En 'El Cascabel' de TRECE hemos podido hablar con Esperanza Puente, voluntaria de la fundación REDMADRE, que nos ha explicado la labor que hacen con las chicas embarazadas que acuden a ellas y pueden tener dudas respecto a seguir con la gestación.

El Gobierno arranca el curso político dando luz verde a su proyecto de Ley del Aborto Asociaciones provida lamentan la previsible creación en cuestión de meses de un registro de objetores Madrid 30 ago 2022 - 00:43

"Lo primero que se debería hacer desde todos los ámbitos es escuchar a la mujer. La realidad es que cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado no se le escucha. Hay que escucharla, acogerla y ofrecerle toda la información, completa y veraz. Las mujeres siguen yendo a abortar igual de indefensas que se hacía desde que tenemos ley del aborto en España. Se trata de que no reciba información, no solo con respecto a lo que es un embarazo, sino a lo que supone el aborto y las consecuencias", comienza explicando.

Respecto a la nueva ley, "el problema de que las niñas de 16 a 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno, lógicamente es abominable, porque al final es seguir abandonando y dejando a la mujer sola. Aquí hay dos problemas de base, el desconocimiento social sobre la realidad que vive una mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado y el desconocimiento y el negar sistemáticamente que exista un después del aborto".

"En REDMADRE las escuchamos, las acogemos y las acompañamos durante el embarazo, incluso después. Cada caso es único, cada mujer tiene una problemática distinta. De hecho, la vida está muy complicada, hace 10 años te llegaba una mujer que se planteaba abortar, la escuchabas y luego tiraba adelante sola, pero la vida nos la han complicado tanto", añade.

Además, Esperanza apunta: "una mujer que, en un porcentaje bastante alto, se siente sola porque se siente abandonada. Le abandona su pareja, su familia. No sabéis lo importante que es el apoyo de la familia, chicas jóvenes que pueden salir adelante con el apoyo mínimo de su familia, pero vivimos muy deprisa y no queremos problemas".

Cuáles son los principales motivos que alegan las mujeres para intentar abortar

Ante la pregunta de cuáles son los motivos que alegan estas mujeres para intentar abortar, desde REDMADRE explican que "el principal es la soledad y el miedo al futuro, porque la incertidumbre ahora mismo sobre el futuro es brutal. Sobre todo, al no tener apoyo familiar, cuando se enfrenta a un embarazo inesperado, ahora mismo lo que encuentran, a priori, es hostilidad hacia esa maternidad. Esa felicidad innata que siente la mujer cuando está embarazada desaparece en un instante porque ese hijo se convierte en el enemigo público número uno, es su vida o la mía".

"Por tanto, si no encuentra apoyos, el miedo es libre, no se cuantifica. Hay unas problemáticas sociales que el aborto no ayuda a solucionar, una mujer que tiene problemas con su familia o económicos, si aborta se le va a complicar. Si aborta no se le van a solucionar los problemas. Ayudando a una mujer, ese nuevo hijo se convierte en un motor para luchar y conseguir objetivos, y en mujeres jóvenes todavía más. El daño del aborto es tan transversal, que el no hablar de ello no significa que no exista y, desde luego, nos afecta a la sociedad".