Almeida, en TRECE: "Sánchez calla ante los ataques a la monarquía, carece de responsabilidad institucional"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, ha analizado la actualidad política, social, sanitaria y económica en 'El Cascabel' de TRECE antes de sus vacaciones. Entre los temas tratados se encuentran las palabras de Ione Belarra sobre el Rey emérito, el reparto de los fondos europeos, los datos de paro, el pasaporte Covid o la gestión del Ayuntamiento de Madrid, entre otros.

En cuanto a las declaraciones de Ione Belarra sobre la monarquía, Martínez-Almeida considera que "Pedro Sánchez debería comportarse como un hombre de Estado. Su Gobierno no está por encima de la arquitectura institucional española, pero sus socios de Gobierno abiertamente cuestionan el Poder Judicial, la monarquía, el sistema constitucional, y Pedro Sánchez calla. Nunca he tenido problemas con debatir con Vox sobre lo que no estamos de acuerdo, mi Gobierno no está por encima de los intereses de los ciudadanos, y Pedro Sánchez debería tomar nota de eso. Si Ione Belarra hace esos ataques groseros contra la monarquía, Sánchez debería entender que para ser presidente del Gobierno se necesita hacer un ejercicio de responsabilidad institucional del que carece cuando calla ante estos ataques. Siempre él se pone por delante de los intereses de los españoles".

El alcalde de Madrid defiende que "la gente se ha cansado de Pedro Sánchez, que solo aparece cuando hay buenas noticias y se esconde cuando hay malas. Se va a EE.UU. a decir que la oposición solo sabe gritar, pero no es capaz de dirigirse a los españoles abiertamente y con ruedas de prensa más allá de comparecencias prefabricadas. Les trata de tomar el pelo, pero ya no cuela. El problema del Gobierno y del PSOE se llama Pedro Sánchez. Por eso van por detrás en las encuestas, los españoles no se fían de él por mucho que cambie hasta que no se cambie a sí mismo, es el culpable de lo que está pasando en estos momentos. Cuando un Gobierno ha perdido ya el favor de las encuestas, Pedro Sánchez va de derrota en derrota hasta el triunfo final.

Aun así, el portavoz nacional de los populares confiesa que "somos conscientes de que los resultados en País Vasco y Cataluña no fueron adecuados para un partido de la importancia del nuestro. No nos preocupa Vox, sino los españoles. No evadimos la autocrítica que no he oído al PSOE. Pablo Casado no tuvo ningún problema en asomar la cabeza. Somos conscientes del problema, de generar un proyecto identificable y lo están construyendo".

El reparto de los fondos europeos

En lo que respecta a esta cuestión, Martínez-Almeida considera que "los fondos europeos bien gestionados son la palanca para salir adelante de la situación social y económica que tenemos. Criticamos que no sabemos cuánto va a los ayuntamientos, no hemos recibido una sola noticia. Las comunidades autónomas ya saben que van a recibir. Pero la parte gruesa de los españoles no sabemos cómo se va a repartir y tememos que acabe como el Plan E de Zapatero que no sirvió a pesar de los 10.000 millones de euros. La segunda razón es que no se puede decir a las comunidades que van a gestionar 7.000 millones, pero van a ser un tramitador porque el gobierno dirá cómo los tiene que ejecutar, es incompatible con las competencias de las autonomías. Para el Gobierno es una victoria segura, estamos ante una maniobra del Gobierno que no extraña a ninguno que es elusión de responsabilidades. En Madrid han marcado unos proyectos que no tienen utilidad porque desconocen la realidad social y demográfica de la comunidad".

Ante esta situación, Almeida considera que "sin fondos europeos no va a haber recuperación, solo habrá si se aplican y se gestionan bien" y que, por eso, "propusimos a Pedro Sánchez que se creara una agencia independiente que gestionara con transparencia la aplicación de los fondos. Hay que contar con las administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen que participar, y la colaboración público-privada. No se puede decidir de forma secreta desde despachos en el Palacio de la Moncloa. La Fiscalía ya está investigando a Iván Redondo porque esa es la forma de funcionamiento que hay que evitar".

Además, el alcalde de Madrid también ha añadido que "no me parece mal que se inviertan 1.700 millones de euros en el Prat, Madrid y Barcelona deben crecer a través de un diálogo competitivo. Pero no me gusta que si todas las comunidades autónomas hicieran lo mismo que Cataluña, esto sería insostenible. ¿Por qué se premia la deslealtad y la falta de compromiso? ¿Y por qué se castiga a los leales que se sientan en la mesa de todos? El ejemplo es nefasto".

Almeida sostiene que "si analizamos los datos de paro en este momento, hacer un ejercicio de triunfalismo me parece obsceno respecto a todos los españoles que continúan en el paro como consecuencia de la pandemia. Teniendo en cuenta la situación económica y social a la que nos enfrentamos, debemos hacer diagnóstico preciso. Los datos de paro son buenos, pero no hemos recuperado el nivel de empleo prepandemia. Aún hay menos personas empleadas en Madrid que antes. Era obvio que íbamos a rebotar. Decir que somos el número 1 en recuperación económica es obsceno. No hay recuperación, hay rebote, y veremos si se consolida, pero no lancemos campanas al vuelo. Después de todo lo que hemos pasado, lo mínimo que podría hacer Sánchez es ponerse a la altura de los que peor lo está pasando, y no ponerse medallas que todavía no le corresponden.

Pasaporte covid

Almeida defiende que "la confianza es esencial para la recuperación económica y del sector turístico. Cuanta más seguridad subjetiva seamos capaces de crear, mejor para los consumidores. En Madrid estamos a la espera, lo ha dicho Díaz Ayuso. La quinta ola está empezando a bajar, debemos ver si se consolida y se completa el calendario de vacunación. Entiendo que se pueda exigir en Comunidades Autónomas que tienen que crear las condiciones de seguridad debidas. El Gobierno debería estar centrado en dar las vacunas, ya que según Sánchez son medalla de oro", asegura irónicamente.

En este sentido, añade que "Isabel Díaz Ayuso no es sospechosa de querer imponer restricciones y medidas limitativas que se puedan entender como no favorables para la actividad económica. Ha dicho que lo está valorando y es la posición correcta, lo difícil es gobernar, no estar en la oposición. Las autoridades sanitarias en la Comunidad de Madrid se han ganado el respeto y aceptaré su decisión".

¿Adelanto electoral en Andalucía?

Martínez-Almeida rechaza conocer ningún tipo de información privilegiada y asegura que "el Gobierno andaluz lo está haciendo extraordinariamente bien, Juanma Moreno ha hecho un gran Gobierno y tiene su mérito también Ciudadanos, pusieron fin al régimen del PSOE en Andalucía. No tengo información privilegiada, pero Juanma Moreno siempre ha dicho que él prioriza la estabilidad de su Gobierno y en la medida de las posibilidades agotará la legislatura".

Ayuntamiento de Madrid

Finalmente, Almeida afirma que "todavía no le he ofrecido a Begoña Villacís nada, ni ella me ha dicho nada de venir al PP. En política todo puede ocurrir, pero no se ha producido ese ofrecimiento ni de un lado ni de otro. Agotaremos la legislatura, finalizaremos las obras que tenemos en marcha, incentivaremos la economía, garantizaremos la seguridad y la convivencia. Seguiremos gestionando, dar la solución a los problemas de los ciudadanos".



Por último, Martínez-Almeida confiesa que espera tener entre 15 y 18 días de vacaciones. Asegura que es “norteño” en su “veraneo”, pero que pasará unos días en el Sur, en el Puerto de Santa María, con motivo de una conferencia que impartirá.