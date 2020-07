Enrique Maya, alcalde de Pamplona: "Parece que los casos de Mendillorri se deben a las macrofiestas"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha estado esta noche en 'El Cascabel' el día en el que un barrio de la ciudad, Mendillorri, ha tenido que pasar a la fase 2 debido al aumento de casos de coronavirus. Para el primer edil del Ayuntamiento, "todo lleva a pensar que los casos de Mendillorri se deben a las macrofiestas" organizadas por diferentes jóvenes.

Y es que este barrio, de unos 15.000 habitantes, ha sido uno de los puntos donde mayores fiestas se han dado en los últimos días. Ejemplo de ello ha sido el partido que se organizó durante la semana pasada y que iba a enfrentar a contagiados contra no contagiados pare "conseguir dinero contra la pandemia".

En este sentido, el alcalde de la ciudad ha lamentado que este barrio retroceda de nuevo a la fase 2, con todo lo que implica. El Gobierno de Navarra ha decidido adoptar este miércoles duras restricciones a la población de este barrio, debido al incremento de contagios por un brote de COVID-19, que suma ya un total de 122 casos, tras seis nuevos positivos en las últimas horas.

El alcalde, no en vano, ha comentado que los pamploneses han sido ejemplo durante los no sanfermines, y ha lamentado que el Gobierno de Navarra presidido por la socialista María Chivite prohíba los botellones desde las 2 de la mañana. "Nosotros tenemos el consumo de alchol en vía pública, pero lo que me parece incorrecta que se puede hacer botellón solo hasta la madrugada. Creo que es mejor prohibirlo directamente, yo voy a estudiarlo". ha dicho.

Test PCR para todos los jóvenes

El Gobierno de Navarra va a realizar desde esta jornada pruebas de PCR a todos los jóvenes de entre 17 y 28 años en este barrio de Pamplona, ya que representan el 93% de los afectados por este brote. Serían pruebas a unos 2.400 jóvenes.

Se realizarán las pruebas en el Instituto de Educación de Secundaria de Mendillorri. Son los jóvenes los que tienen que llamar a Salud, de forma voluntaria, para someterse a las pruebas, que se prevé estén finalizadas en los próximos días.

La consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, ha afirmado en rueda de prensa que "la situación epidemiológica y la realidad en este momento aconsejan tomar medidas adicionales para minimizar al máximo posible la transmisión del virus en Navarra".