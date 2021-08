El enfermero Jorge Prieto explica en TRECE todos los pasos a seguir ante un golpe de calor

Jorge Prieto, enfermero del S.U.M.A 112 de Madrid, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos qué debemos de hacer en caso de sufrir un golpe de calor. Prieto afirma que “identificamos un golpe de calor cuando sube la temperatura de 38 grados, entonces nos lo va a decir más la persona cuando ha estado mucho tiempo al sol, va a empezar a sentirse mal, con calambres, náuseas, vómitos, entre otros síntomas. Cuando hablamos de un bebé o personas mayores, tenemos que tener en cuenta que son más vulnerables, sus mecanismos de compensación para las altas temperaturas son menores, por lo tanto tenemos que tener precaución. El bebé, en primer lugar, estará irritable con un llanto agitado entonces lo vamos a notar caliente, lo más grave va a ser cuando lo encontremos hipotónico que deje de llorar. Las personas mayores las conocemos y vamos a saber cómo actúan normalmente, cuando algo nos extrañe y le toquemos que esté caliente, activamos el chip de alerta y tenemos que poner los mecanismos que ellos no tienen, pero nosotros sí como abanicarles, apartarlos del sol; y si es más grave comenzarán con náuseas, mareos o pérdida del conocimiento.

Para reanimarlos, Jorge habla de “aplicar la conducta PAS (proteger-alertar-socorrer), primero tenemos que protegernos nosotros y no exponernos al riesgo de calor, y proteger al paciente retirándolo de la fuente calor poniéndolo en un lugar de sobra; alertar de manera correcta a los servicios de emergencia para ubicarnos y decir qué pasa; tenemos que valorar al paciente en la parte de socorrer para saber si le podemos dar agua o no si el paciente tiene un nivel de conciencia apto le hidratamos poco a poco con agua no demasiado fría que puede ser peor; si seguimos en aumentando en los niveles de gravedad el nivel de conciencia disminuye hasta quedar dormido y si tenemos la intimidad del paciente lo iremos desnudando en la medida de lo posible, ponerlo de lado, intentar enfriarlo con métodos como rociarlos con agua pulverizada, templada o tibia y aplicar hielo en puntos claves como cuello, axilas o ingles”.

“Hay que ser conscientes que el calor mata, el calor es bastante importante en la mortalidad que puede tener, siempre tenemos llamadas de este tipo, las diferenciamos del golpe de calor que le puede dar a una persona mayor que se puede quedar dormida en un banco o el golpe activo que le puede dar a un deportista que sale a correr a las 15.00h”, explica Jorge.

Para protegernos en trabajos a los que estamos expuestos al sol, el enfermero pone de manifiesto que: “Hay trabajos que sí o sí tenemos que estar bajo sol, en este caso no tendremos que poner algo sobre la cabeza como un sombrero o gorra mojada intentando que no esté mojada, pero si aumenta el calor mojamos el cuello para rebajar la temperatura y sobre todo nos hidratamos mucho, más de 2 litros, porque las necesidades del cuerpo son mayores. Tenemos que tener cuidado con el alcohol porque aunque tomemos una cerveza fresca, el alcohol deshidrata y solo viene bien en el momento, lo que tenemos que hacer es beber agua o soluciones isotónicas”.