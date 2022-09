Edmundo Bal sobre Marlaska y el acercamiento de presos de ETA: "Es capaz de traicionar sus principios"

Instituciones Penitenciarias ha acordado el traslado a prisiones del País Vasco de los exdirigentes de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, condenado por una decena de asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco, y a Henri Parot, que cumplió las tres cuartas de su condena en 2020. Esto sucede al mismo tiempo que se multiplican los actos de homenaje a etarras.

Edmundo Bal participó como abogado del Estado en uno de los juicios contra ‘Txapote’ con un tribunal presidido por Fernando Grande-Marlaska. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para tratar este tema: “En uno de esos juicios me encontré con que el acusado era ‘Txapote’ y el presidente de la sala era Fernando Grande-Marlaska. Fue un delito por una bomba que explotaron en Santa Pola. Eran aquellas campañas que organizaba ETA todos los veranos contra España para atemorizar a la gente en las playas. No hubo víctimas mortales, pero pedí pena de cárcel para ‘Txapote’ y me acuerdo como si fuera hoy. Cuando he recibido la noticia que este acercamiento, mi memoria me ha llevado a ese juicio”.

Edmundo expresa su opinión acerca del papel que juega Fernando Grande-Marlaska dentro de este Gobierno: “Yo se lo dije un día en el Congreso cuando empezó este nivel de sinvergonzonerías que ha protagonizado Marlaska. Le dije que a los juristas solo nos queda nuestro nombre y un día tendrás que dejar de ser ministro y volver a ser magistrado y nadie te va a dirigir la palabra. La imagen que yo tenía de él era que era una persona conservadora y ahora parece que es el más progresista con tal de ver cumplido su sueño, con tal de ser ministro, es capaz de traicionar sus principios ofendiendo gravemente a las víctimas del terrorismo. Ha perdido su honor. Me ha defraudado enormemente, nunca más volveré a tenerle ningún respeto”.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aseguró frente a un grupo de militantes: “Tenemos a 200 dentro. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos”. ¿Hasta dónde llegan los intereses? ¿Se intercambian presupuestos por presos? Edmundo Bal responde: “Otegui no engaña a nadie. Fue condenado por pertenencia a ETA. Estamos hablando de personas, la directiva de Bildu, donde hay más de 10 personas que han pertenecido a ETA. Es una maniobra perfectamente orquestada”, sentencia y añade: “Han concedido terceros grados sin cumplir los requisitos para concederlos cuando no hay colaboración en el esclarecimiento de los casi 400 casos sin resolver o sin pedir perdón a las víctimas, que es lo más humillante”. Para terminar, el portavoz de Ciudadanos ha querido volver a subrayar la figura del ministro del Interior: “El protagonista número uno es Marlaska, aquel que persiguió a aquellos terroristas”.