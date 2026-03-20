La duquesa como nunca la habías visto: imágenes inéditas de la Casa de Alba salen a la luz en el nuevo documental 'Cayetana, la duquesa de todos'

Apenas unas horas antes de su estreno en Sevilla, el documental Cayetana, la duquesa de todos ya genera una gran expectación. Esta producción de ABSIDE Media Producciones coincide con el centenario del nacimiento de la duquesa, que se cumple el próximo 28 de marzo. El principal atractivo del filme es que, por primera vez, se muestran imágenes inéditas de los archivos de la Casa de Alba, ofreciendo una visión nunca antes vista de su vida.

Una mujer adelantada a su tiempo

Susana Alonso, directora del documental, ha confesado en TRECE que lo que más le ha impresionado es "descubrir detrás del personaje que todos tenemos en nuestra cabeza a una persona maravillosa". La describe como alguien muy humano, curioso y avanzado para la época en que vivió y creció. Según Alonso, este trabajo ha permitido redescubrir la figura de la aristócrata más allá del icono popular.

La directora también ha destacado que Cayetana "fue una mujer que, de principio a fin, mantuvo sus convicciones y su lucha por su patrimonio y por preservar la casa de Alba". Este esfuerzo lo compaginó con una vida personal apasionante como viajera, madre y esposa, habiéndose casado hasta en tres ocasiones, lo que la convierte en un "personaje maravilloso", según palabras de Alonso.

EFE Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, duquesa de Alba

Uno de los momentos que más ha fascinado al equipo de producción es el relato de su luna de miel. En una España marcada por las dificultades económicas, donde viajar era un lujo inalcanzable para la mayoría, la duquesa recorrió el mundo entero. No lo hizo como una simple turista, sino "como una persona que iba absorbiendo de la gente, de los países, de los paisajes", ha explicado la directora. Esta experiencia, según el documental, fue clave para enriquecerla como persona y humanizarla.

El reflejo de su verdadero carácter

Marina Bernal, periodista que conoció personalmente a la duquesa, también ha participado en el programa y ha calificado el documental de "maravilloso". Tras asistir a la premiere, ha asegurado estar "impresionada" y ha felicitado al equipo por un trabajo que "cuida hasta el mínimo detalle". Para Bernal, el filme logra algo muy difícil: "se refleja verdaderamente cómo era ella, cuál era su carácter y el amor y la pasión que sentía por todo lo que hacía".

Bernal también ha confirmado que el título, la duquesa de todos, define a la perfección a Cayetana. Tal como recordó Cayetano Martínez de Irujo, uno de sus hijos e impulsor de este homenaje, "se relacionaba directamente con la reina de Inglaterra, pero en su trato era exactamente igual de humana, de cercana, con cualquier persona". El estreno en Sevilla ha contado con la presencia de sus hijos Cayetano y Eugenia, su último marido, Alfonso Díez, y amigos como Carmen Tello, Vittorio & Luquino o Jorge Cadaval.

Una vida de récord

La vida de Cayetana de Alba estuvo llena de curiosidades y cifras imponentes. Ostentaba un récord Guinness por ser la noble con más títulos del mundo legalmente reconocidos, incluyendo ser 14 veces grande de España, cinco veces duquesa, 18 veces marquesa y 20 veces condesa. Además, dominaba cinco idiomas y su patrimonio, compuesto por palacios, castillos, joyas y colecciones de arte, es de un valor incalculable.

Entre los episodios más singulares de su biografía, se encuentra la negativa de su primer marido, Luis Martínez de Irujo, a que Picasso la retratara como la nueva maja de Goya. También fue testigo de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Londres, donde su padre era embajador. Descendiente del rey Jacobo II de Inglaterra, estaba emparentada con Winston Churchill y la familia real británica. Su fallecimiento, el 20 de noviembre de 2014, coincidió con la misma fecha en que se casó la reina Isabel II.