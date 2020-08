El deseo de Antonio Naranjo respecto al futuro de Podemos tras conocer su imputación: "Espero que sí"

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado también a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

Según ha podido saber Europa Press, el magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

Calvente explicó a Europa Press que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.

Irregularidades que, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

Este asunto ha sido analizado por el periodista Antonio Naranjo en 'El Cascabel', donde ha explicado que está imputación de Podemos no tendrá ningún efecto en el papel de Iglesias dentro del Gobierno: "La petición del PP sobre la dimisión de Iglesias tendrá en Pedro Sánchez el mismo efecto que han tenido las diversas peticiones relacionadas con su propio cese después de todos los escándalos que ha ido acumulando. No tendrá ninguna consecuencia política porque en este Gobierno absolutamente nada de lo que ocurra tiene consecuencias. Si no ha tenido consecuencias la nefasta gestión de la crisis del coronavirus, no va a tener ningún efecto estas supuestas prácticas de Iglesias que tantas veces denunció en casa ajena".

Lo que ha pedido el periodista es que se conozca toda la verdad y tenga trascendencia dentro de la opinión pública: "Espero que sí tenga trascendencia en la opinión pública porque son un escándalo todas las informaciones que están apareciendo sobre Podemos. En Podemos son muy buenos en embarrar el terreno de juego para confundir a la gente. La verdad que la teoría de Podemos siempre que se habla de la financiación del partido en un juzgado es que está cerrado. Lo que nunca ha estado cerrado es que los fundadores más importantes de Podemos (Iglesias, Monedero o Errejón) han facturado millonadas para regímenes que luego han tenido intereses muy claros políticos por los que se han querido instaurar en partidos como España a través de varios medios como puede ser la televisión. Es una evidencia, se enfade o no Iglesias, Monedero o Echenique, este es el método por el que se ha financiado Podemos y tendrán que explicar muchas cosas: sobre quiénes son y quiénes les han pagado para llevar a cabo su finalidad en política, se pongan para arriba o para abajo".