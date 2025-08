¿Decidirá Sánchez este verano dar un paso atrás, como le pide 'The Economist'?

El PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "reflexione" durante su periodo vacacional y que, como ha dicho The Economist esta semana en un artículo sobre su Gobierno "asolado por la corrupción", "dé un paso al lado" y convoque elecciones generales adelantadas.

Cargando…

Así lo ha expresado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en declaraciones a los periodistas, ante los que ha señalado que si el propio Sánchez utilizó el lunes a The Economist para poner de manifiesto sus "grandes logros" en materia económica, también le tiene que servir lo que señalaba esta misma semana la cabecera inglesa.

"Si le servía el lunes, nos sirve a todos para reivindicar", ha dicho; por un lado, "lo que fueron las políticas de Mariano Rajoy, eso dice The Economist", y también para reclamar que Sánchez "dé un paso al lado, que le devuelva la palabra a los españoles" como señalaba este periódico.

Y es que, según ha destacado, "como dice The Economist, y otros periódicos internacionales, y cada mañana cada medio de comunicación en este país, si algo representa al gobierno de Pedro Sánchez y al partido socialista es la corrupción".

En este sentido, ha recordado que en estos momentos "tenemos a sus dos hombres fuertes en el partido y en el gobierno, a uno en la cárcel y otro no puede salir de España porque la Justicia le ha retirado el pasaporte, y aún así él sigue mirando para otro lado".

Ha criticado también a sus ministros porque le "siguen aplaudiendo" y ha considerado que "flaco favor hacen a la democracia pretendiendo hacerles pasar por unos señores que nada tenían que ver con la verdadera gestión del gobierno", en alusión al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos.

En este punto se ha referido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en relación a su defensa, "dando aplausos", del expresidente del PSPV-PSOE José María Angel, al que se ha referido como el "presunto falsificador de títulos" para poder acceder a una plaza en la administración pública valenciana.

"Lo que queda claro es que en el Gobierno de Pedro Sánchez no hay ni una sola persona que respete las instituciones ni que defienda la democracia", ha lamentado.

Sobre la actitud de Morant se ha preguntado qué ejemplo está dándole a los jóvenes universitarios y que preparan oposiciones hablando así de Ángel.

Tras señalar que nada tiene que ver inflar un currículum, como fue el caso de su excompañera Noelia Núñez, con estar 40 años en un puesto que no le corresponde ha aprovechado también para reclamar que devuelva todo el dinero que ha percibido de forma irregular y ha recordado que su mujer se encuentra en una situación similar, ocupando un cargo que tampoco le corresponde.

También ha sido preguntado sobre la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo (PP) de iniciar el procedimiento para cerrar el centro de acogida de migrantes ubicado en la localidad por no disponer de licencia.

A este respecto, ha dicho que pese a que el ministro Ángel Víctor Torres quiera tachar de racista a su partido y ha asegurado que "no hay más racista" que en el gobierno se dé por bueno que dos comunidades, Cataluña y País Vasco, no entren en el reparto de menores inmigrantes no acompañados.

"Cuando hablamos de menores hablamos de moralidad y legalidad", ha recalcado, al señalar que lo que se debe reclamar al Gobierno central es que ponga en marcha las gestiones para que a ese edificio de se le pueda dar la licencia que habilite la actividad a la que se le pretende destinar.

Para De los Santos, "el problema no son los inmigrantes sino la gestión de los flujos migratorios" y ha reprochado al "gobierno nefasto de Sánchez" que no haya dado "ni un paso" en política migratoria.