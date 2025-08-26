¿Debe hacer Pedro Sánchez una crisis de Gobierno?

El PP ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "cómplice indispensable" para que "en su Gobierno, su partido y su familia" se hayan "podido cometer delitos" como los que están investigando distintos tribunales y ha señalado al jefe del Ejecutivo como "el vértice donde converge la podredumbre".

Así lo ha dicho la secretaria general del Grupo Popular en el Congreso, Macarena Montesinos, que ha defendido ante la Diputación Permanente de la Cámara que se convoque un pleno extraordinario esta semana para que Sánchez dé cuenta de la corrupción que, desde su punto de vista, tiene "cercado" al presidente. Sin embargo, la petición no tiene visos de ser aprobada.

Montesinos se ha quejado de que Sánchez "no rindió cuentas" sobre estos asuntos cuando acudió a la Cámara con el mandato de hacerlo el pasado 9 de julio, sino que "escurrió el bulto" y ha destacado que, además, la "corrupción sanchista no ha dejado de crecer este verano".

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Así, ha mencionado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, "ya está pentaimputada" y que dos fiscales Anticorrupción han denunciado que la exmilitante socialista Leire Díez les ofreció "favores profesionales a cambio de información sensible" y la Fiscalía ha pedido investigarla por intento de "soborno".

"La corrupción económica, política y moral pudre el Gobierno de España. El hedor traspasa nuestras fronteras, donde cada día dejan titulares vergonzantes contra nuestro Gobierno", ha asegurado Montesinos, quien ha recriminado a Sánchez que no haya dado "explicaciones reales" sobre nada de esto porque "se considera impune".

Y, cómo colofón ha destacado que el Consejo de Europa ha convocado para el 9 de septiembre "una sesión a puerta cerrada sobre la corrupción en España" porque "consideran que la situación tiene grado de emergencia" habida cuenta de que el Gobierno sigue sin cumplir las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

VOX: MEJOR QUE VAYA AL JUZGADO

"Más que en Congreso Sánchez debería hacerlo en el juzgado", ha proclamado, por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, quien también ha arremetido contra el PP por "ofrecer pactos" al PSOE, lo que juzga "incompatible" con una "voluntad real de limpiar las instituciones".

En este contexto, ha tachado de "absurda" la "moderación" a la que, ha lamentado, apela "sistemáticamente" el PP. "Porque cuando nos enfrentamos a la mentira, a la injusticia o a la corrupción, la moderación no es una virtud, sino únicamente una forma menos ruidosa de rendirse", ha advertido.

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE Begoña Nasarre ha recordado que Sánchez compareció ante el Pleno el pasado 9 de julio para hablar de estos temas y ha acusado al PP de recurrir a "cuestiones personales" para ejercer "acoso político" contra el presidente.

FANGO Y LAWFARE

"La corrupción se combate con hechos, no con fango", ha añadido sacando a colación la investigación judicial del exministro Cristóbal Montoro y la mayor parte de quienes formaron parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda. "Ustedes convierten las instituciones en un instrumento de saqueo", ha espetado a los 'populares'.

En la misma línea, el diputado de Sumar Lander Martínez ha denunciado el 'lawfare' al que, a su juicio, recurre la oposición cuando utiliza la Justicia "como ariete cuando pierde la mayoría de las urnas".

Y, por su parte, Mikel Legarda, del PNV, considera que estas últimas semanas no ha pasado nada que justifique una comparecencia de Sánchez para hablar de casos de corrupción que se tratan "desde hace meses" en la Cámara y que las explicaciones sobre el informe GRECO pueden darse perfectamente en periodo ordinario.