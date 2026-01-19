Fernando Trías de Bes, economista: "España es uno de los líderes del mundo en Alta Velocidad, no falta inversión; hay 120 empresas dedicadas a ello"

Pocos minutos después de las 19:30 de la tarde de este domingo, la tragedia se desencadenaba en la red ferroviaria española. Un tren Iryo procedente de Málaga con destino a Madrid, con 317 personas a bordo, sufría un accidente fatal al aproximarse a la estación de Adamuz (Córdoba). Por causas que ya investiga la Comisión de Accidentes Ferroviarios, los tres últimos vagones del convoy, de tan solo cuatro años de antigüedad, descarrilaron e invadieron la vía de sentido contrario.

En ese preciso instante, un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva se aproximaba en sentido opuesto. El maquinista no tuvo tiempo de reaccionar y el tren chocó contra la cola del Iryo. A consecuencia del impacto, la locomotora y los dos primeros vagones del Alvia se salieron de la vía y cayeron por un talud de unos cuatro metros. En estos vagones, donde viajaban 56 personas, se vivieron las peores escenas de un caos que ha sacudido al país.

Los testimonios de los supervivientes reflejan el horror del momento. Pablo, que viajaba en el Iryo, relata cómo pudo escapar: "Rompimos la ventana entre un muchacho y yo y cuando salimos no nos lo creíamos. Era horroroso. Había en mi coche gente con el cuerpo en mitad". Por su parte, Esther, pasajera del Alvia, ha contado en COPE la impactante escena que presenció: "Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren, pero personas muertas, personas con heridas supergordas. Esta noche yo creo que no dormirá nadie".

España, un líder mundial en alta velocidad

En el programa Herrera en COPE, el presentador Alberto Herrera ha analizado las claves de este suceso con el economista y profesor Fernando Trías de Bes, quien se ha mostrado "consternado" por la noticia. A la pregunta sobre si el accidente podría haberse evitado y si es un problema de inversión, Trías de Bes ha sido tajante al asegurar que no cree que la causa sea una falta de inversión. De hecho, ha defendido con contundencia la posición de España como referente en el sector.

Yo en principio no no hablaría de falta de inversión en Alta Velocidad" Fernando Trías de Bes Economista

Según el economista, España es uno de los "principales líderes del mundo" en alta velocidad. "A nivel europeo el 20 por 100 de todo lo que se hace en alta velocidad es español", ha afirmado. Ha recordado que el país cuenta con empresas punteras en infraestructuras, trenes y señalización, como Indra, una de las mayores empresas de software en este campo. Con una red de 4.000 kilómetros de alta velocidad y casi 45 millones de pasajeros al año, Trías de Bes considera que es un sector "totalmente controlado, con revisiones habituales e infraestructuras totalmente al día".

EFE Un agente de la Guardia Civil toma fotografías para la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente de trenes cerca de Adamuz

El reto de la liberalización

Durante la entrevista, Alberto Herrera ha planteado si la reciente liberalización del sector ferroviario, con la entrada de nuevos operadores, ha podido complicar el tráfico. Trías de Bes ha reconocido que, efectivamente, "se complicó el tráfico, todo va más ajustado", pero lo ha enmarcado como algo "normal" y "lógico" en la evolución del sector, similar a lo que ocurrió con la aviación y que ha sucedido en el resto de Europa. Además, ha señalado que la red aún tiene capacidad de crecimiento y no se encuentra al 100% de su uso.

El profesor también ha subrayado la importancia estratégica del tren para la cohesión y la economía del país. Ante la afirmación de que un país bien conectado por tren es un país más potente, Trías de Bes ha respondido con un rotundo "absolutamente, sí". Ha destacado que, dada la geografía española y el sistema radial con centro en Madrid, el tren es fundamental y ha recordado cómo "todas aquellas poblaciones a las que ha llegado la alta velocidad, luego, con el tiempo, han tenido un desarrollo económico tremendo".

El miedo frente a la estadística

Finalmente, sobre el posible impacto en la demanda, el economista cree que el miedo es una reacción inicial y a corto plazo. "Cuando lo tenemos fresco, reciente, el miedo se activa, pero luego entramos en la rutina de la normalidad", ha explicado. Trías de Bes ha argumentado que los accidentes, aunque no deberían ocurrir, "son inevitables", como sucede en la aviación. Ha asegurado que la confianza volverá y que la gente volverá a utilizar el tren con normalidad.

Como muestra de su propia confianza en el sistema, ha confesado que es un usuario muy frecuente del AVE. "Prácticamente todas las semanas cojo un AVE", ha dicho, y ha confirmado que la semana que viene volverá a cogerlo, ya que, por estadística, le da "más miedo" el coche.