Óscar Puente, en 2024: "El tren vive en España el mejor momento en su historia"

En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Antonio Naranjo ha recordado en la sección 'Mr Dato' unas polémicas declaraciones de Óscar Puente. El ministro de Transportes compareció en agosto de 2024 para dar explicaciones sobre el 'caso Koldo' y sobre las 'incidencias sistemáticas' en servicios como el AVE y Cercanías. Unas palabras que hoy adquieren un sentido tras la tragedia ferroviaria acaecida en Adamuz.

Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Este domingo, dos trenes de alta velocidad descarrilaban en las inmediaciones en Adamuz, Córdoba, provocando la interrupción total de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía.

El primer convoy, un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid, se salió de la vía e invadió la línea contigua, donde circulaba otro tren de alta velocidad con destino a Huelva, generando un grave accidente en uno de los corredores más transitados del país.

La defensa del ministro

Volviendo al análisis de Antonio Naranjo, recordaba que Puente (en aquellas declaraciones de 2024) se defendió de lo que consideró una "descalificación general" del servicio ferroviario español. Enumeró frases críticas que, según él, se repetían en el debate público, como "teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre" o "el caos sanchista".

De forma irónica, lamentó que solo le faltaba por oír que "con Franco los trenes iban mejor", para después defender su gestión de manera tajante. Fue en ese momento cuando pronunció su afirmación más controvertida: "El tren vive en España el mejor momento de su historia".

Contraste con la realidad

Estas palabras, que el ministro repitió hasta en dos ocasiones en el Congreso, contrastan con el contexto que ha descrito Antonio Naranjo. El periodista ha recordado que se produjeron en un momento de "incidentes serios", con "gente tirada en los trenes" y en los andenes e incluso "algún que otro descarrilamiento".

Naranjo ha calificado la situación de "profecía autocumplida", sugiriendo que la gestión del propio ministro podría acabar dando la razón a las críticas más severas que él mismo denunciaba.