Alternativas para viajar de Andalucía a Madrid tras el accidente de Adamuz: costes, frecuencia y dónde solicitarlo

La suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, tras el descarrilamiento de un tren en Adamuz (Córdoba), ha desatado el caos y ha dejado a miles de viajeros atrapados. La situación, analizada en el programa 'Herrera en COPE', revela un colapso casi total de las alternativas de transporte, con precios desorbitados y una falta de opciones para quienes necesitan viajar. El incidente ha provocado la cancelación de todo el servicio de AVE entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva.

Misión imposible: sin trenes ni autobuses

La periodista económica Victoria Ballesteros ha calificado la situación de crítica en los micrófonos de COPE. Con más de 200 trenes de alta velocidad cancelados, encontrar una alternativa se ha convertido en una odisea. Según Ballesteros, para el trayecto entre Córdoba y Madrid es imposible encontrar billete, y ha explicado que ha visto en redes sociales cómo "la gente se está organizando para compartir coches".

Es imposible conseguir un billete ahora mismo, la gente se está organizando por redes sociales" Victoria Ballesteros Periodista económica

El panorama es similar en otras rutas. Desde Málaga a Madrid "no hay manera de viajar en transporte público", siendo los coches compartidos la única opción viable. En el caso de la conexión Madrid-Sevilla, Ballesteros ha confirmado que "no hay ninguna alternativa". Las pocas opciones disponibles, como algunos autobuses de Madrid a Málaga, implican viajes de hasta diez horas.

El drama en las estaciones

El redactor de COPE Málaga, Andrés Atienza, ha informado desde la estación de Málaga-María Zambrano que todos los paneles de salidas de alta velocidad muestran el mensaje de "cancelado". En total, se han visto afectados 28 trenes de Renfe, 4 de Ouigo y 3 de Iryo. El tren de Iryo siniestrado, que partió con 295 personas a bordo, descarriló apenas una hora después de iniciar su trayecto.

EFE Un agente de la Guardia Civil toma fotografías para la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente de trenes cerca de Adamuz

En las estaciones, la desesperación es palpable. Atienza ha recogido el testimonio de Fanny, una viajera que necesita ir a Madrid por motivos médicos. "Ninguna, ninguna. No hay AVE, pero tampoco hay autobuses", lamentaba, añadiendo que desde la compañía le trasladaron que era "imposible" fletar autobuses.

Cómo reclamar y derechos de los pasajeros

Ante esta situación, los operadores ferroviarios han activado protocolos para los afectados. Renfe, Iryo y Ouigo han comunicado que los viajeros pueden solicitar cambios o anulaciones gratuitas de sus billetes. Estas gestiones pueden realizarse a través de las webs oficiales, aplicaciones móviles o en las taquillas de las estaciones. Además, se han habilitado puntos de asistencia en estaciones como Atocha, Sevilla y Málaga.

La organización Facua-Consumidores en Acción ha recordado los derechos que asisten a los pasajeros según la normativa europea. Los usuarios tienen derecho a un reembolso íntegro del billete o a un transporte alternativo facilitado por la compañía. Si el operador no ofrece una solución en 100 minutos, el pasajero puede contratar por su cuenta un transporte alternativo, como un autobús, y reclamar el coste a la empresa ferroviaria.