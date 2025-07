“El ‘cupo separatista’ de Sánchez costará hasta 30.000 millones al resto de los españoles”: el análisis de Juan Bravo

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha alertado de las implicaciones económicas que suponen los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas, especialmente el acuerdo de financiación singular con Cataluña, que ha calificado como un “cupo separatista”. En una entrevista en el programa El Cascabel, Bravo advirtió que el coste de estas concesiones podría oscilar entre los 20.000 y los 40.000 millones de euros, según informes como los de Fedea o el análisis de Francisco de la Torre y Jesús Fernández-Villaverde.

“El problema no es solo lo que se va a recaudar, sino cómo se va a recaudar”, ha dicho Bravo, asegurando que dividir la Agencia Tributaria supondrá más fraude, menor eficiencia y un gasto mucho mayor. “Recaudar en las haciendas forales vascas cuesta un 80% más que hacerlo desde la Agencia Tributaria española”, ha subrayado. Y ha advertido: “Si se rompe el sistema, ganan los defraudadores y perdemos todos los ciudadanos cumplidores”.

“Nos imponen pagar más y, además, nos prohíben bajar impuestos”

Bravo ha denunciado que los acuerdos firmados por el Gobierno con partidos como ERC, Junts o el PNV implican condiciones injustas para el resto de comunidades autónomas, ya que no solo se les obliga a financiar la singularidad catalana, sino que también se les limita su autonomía fiscal.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda al portavoz de ERC, Gabriel Rufián

“Se pretende que Cataluña tenga plena soberanía fiscal y que el resto no pueda bajar impuestos. Se impone una cláusula por la cual Madrid, Andalucía o Extremadura no podrían reducir tributos como Sucesiones y Donaciones. Es decir, ellos se lo llevan todo y el resto ni siquiera puede gestionar su margen”, ha criticado. A su juicio, esto no responde a criterios técnicos ni de igualdad, sino al interés político de Sánchez por permanecer un día más en la Moncloa.

El dirigente popular también ha recordado que las propias declaraciones previas de la ministra María Jesús Montero contradecían esta política: “Cuando era consejera andaluza, Montero defendía un modelo multilateral y se oponía a condonaciones específicas”. Bravo sostiene que, en la actualidad, todo se ha supeditado a los acuerdos bilaterales que aseguren la supervivencia del Gobierno.

“Cataluña no está mal financiada, está mal gestionada”

En línea con el análisis de Francisco de la Torre, Bravo insiste en que el problema de Cataluña no es de financiación, sino de gestión. “Reciben lo que les corresponde y más, pero lo gastan en estructuras paralelas como embajadas, propaganda o altos cargos, en lugar de sanidad o educación”, ha afirmado.

EFE Pedro Sánchez junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, antes de la Conferencia de Presidentes

Según Bravo, la estrategia del Ejecutivo consiste en “entregar la herencia del Estado para seguir un día más en el poder”, pero ese coste no lo asume Sánchez, “lo pagan los contribuyentes del resto de España”. “Si se consuma esta financiación singular, habrá menos recursos para todos o habrá que subir impuestos, y eso afectará directamente a los servicios públicos que se prestan en las comunidades”, ha señalado.

El vicesecretario popular también ha puesto el foco en el riesgo de que el Gobierno permita a Cataluña quedarse con el IVA recaudado por las pymes catalanas en otras regiones, lo que, según sus palabras, provocaría un desequilibrio territorial inaceptable.

Finalmente, Bravo ha advertido que este camino emprendido por el Gobierno no beneficia siquiera a los catalanes: “Como el sobrino que hereda sin saber gestionar, Cataluña recibirá ahora, pero volverá a estar mal si no cambia su modelo”.