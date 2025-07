Coalición Canaria pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza: "Y si no se puede gobernar, vayamos a las urnas"

Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, considera que la situación política actual “ya no permite un borrón y cuenta nueva” por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en el programa El Cascabel, la diputada canaria ha advertido de que el contexto exige una respuesta institucional “proporcional” a la gravedad de los hechos que se están conociendo en las últimas semanas y ha reclamado que Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso.

“A mí me parece que la situación en la que estamos, con lo que vamos conociendo a diario y con lo que puede estar todavía por conocerse, el presidente no puede plantearse borrón y cuenta nueva a partir de mañana”, afirmó.

Valido anticipa que los partidos que sostienen al Ejecutivo no podrán obviar lo ocurrido y tendrán que ejercer un discurso “duro” en su encuentro con el jefe del Ejecutivo. A su juicio, ninguna formación puede permitirse el silencio o la tibieza, especialmente tras los escándalos vinculados al entorno del Gobierno y de algunas empresas públicas.

“Con la que está cayendo, con la desafección ciudadana que esto está generando, quien puede subirse a la tribuna a no ser duro con todo lo que sabemos, con cosas absolutamente deleznables vinculadas al tratamiento a mujeres, entre otras cosas”, denunció.

“El presidente resiste, pero no gobierna”

Durante su intervención, Valido mostró su preocupación por el deterioro institucional y la falta de capacidad del Ejecutivo para ejercer con normalidad la acción de gobierno. “Vamos al tercer año sin presupuestos generales del Estado, no hemos tenido ni siquiera un debate sobre el estado de la Nación”, criticó.

En ese sentido, subrayó que una eventual cuestión de confianza no es lo mismo que apoyar una moción de censura ni implica el respaldo a un presidente alternativo. Se trata, explicó, de verificar si aún existe la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Sánchez. “En este momento lo que está en juego es la gobernabilidad del Estado, y eso supone resolver los problemas de la ciudadanía. Si no se puede gobernar, no tiene ningún sentido estar por estar”, advirtió.

Cristina Valido subrayó que Coalición Canaria pedirá formalmente esa cuestión de confianza al presidente del Gobierno. A su juicio, se trata de un mecanismo constitucional adecuado ante la crisis actual y una vía para que cada partido aclare si mantiene su apoyo o no.

“Yo creo que hay pocos momentos en los que se justifica tanto una cuestión de confianza como ahora. Si no se quiere convocar elecciones, debe ratificarse la mayoría”, añadió.

“Estamos en un gobierno paralizado que daña la imagen de España”

Valido también alertó sobre las consecuencias internacionales de la inestabilidad institucional. La Unión Europea, dijo, ha frenado fondos por falta de reformas, como los 1.600 millones que aún no han llegado, y advirtió de que la imagen de España en el exterior se deteriora por la falta de avances. “Desde hoy el comisario de Justicia de la Unión Europea ha dicho que España no parece comprometida con la lucha contra la corrupción. Ya nos han visto el plumero”, lamentó.

En su valoración final, Valido aseguró que “el presidente Sánchez resiste, pero no gobierna” y alertó de que la situación es insostenible: “Hay una polarización terrible, la crispación crece y el Congreso parece un estadio de fútbol, con insultos que no tienen techo”.

La diputada concluyó su intervención haciendo un llamamiento a la responsabilidad de los grupos que apoyan al Gobierno: “Si no quieren dejarle caer, tendrán que asumir también lo que esto va a suponer a corto plazo. Pero deben ser conscientes de que con cada día que pasa, crece el desgaste de las instituciones y del propio país”.