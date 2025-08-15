César Calderón alerta: “La guerra entre PP y PSOE beneficia solo a Vox”

En plena ola de fuegos en Galicia, León y Cáceres, Calderón denuncia el uso electoralista de la tragedia y pone en valor la cooperación entre comunidades autónomas frente a la falta de coordinación estatal inicial.

César Calderón advierte que los incendios forestales han pasado a ser “parte de la batalla política, pero de lleno”. Las portadas de los principales periódicos coinciden en resaltar la magnitud de la tragedia: más de 100.000 hectáreas calcinadas en dos semanas, 5.000 evacuados solo en León y tres víctimas mortales, entre ellas dos voluntarios en La Bañeza.





Según Calderón, lo preocupante no es sólo la tragedia medioambiental, sino el modo en que los partidos han instrumentalizado el drama. “Me sorprende enormemente el entusiasmo con el que los dos principales partidos políticos se están atizando de nuevo en los medios”, declara. Al mismo tiempo, alaba la cooperación entre presidentes autonómicos de distintos colores, como María Guardiola (PP) en Extremadura y Emiliano García-Page (PSOE) en Castilla-La Mancha, que compartieron medios desde el inicio de la emergencia.

Crítica al oportunismo y a la simplificación política

Calderón se ha mostrado escéptico ante las explicaciones partidistas y simplistas. Según él, culpar a un solo partido, o al bipartidismo en general, de la ola de incendios es “tan ridículo como culpar al anticiclón de las Azores”. Ha ironizado también sobre los argumentos de Vox, que culpa al Pacto Verde europeo de impedir la limpieza de los montes: “Eso de que la política ecologista provoca los incendios es una simplificación peligrosa”.

“Decir que el bipartidismo es el responsable de los incendios es como decir que el PP y el PSOE gobiernan en Australia o Chile”, afirma, recordando que también en esos países se enfrentan a fuegos descontrolados. Para Calderón, la causa de los incendios es multifactorial: abandono rural, cambio climático, gestión forestal, políticas públicas y, sobre todo, la acción humana directa. En las últimas horas, se han detenido 39 personas por provocar o contribuir a incendios.

(EPA) EFE



Apagar antes de atacar

César Calderón ha reclamado una mejor gestión comunicativa por parte del Gobierno, al que acusó de haber reaccionado tarde. Aun así, valoró positivamente que en todos los focos se hayan establecido centros de coordinación con participación autonómica y estatal. “A mí me ha encantado ver cómo se han puesto de acuerdo presidentes de distintos partidos”, sentencia.

Como cierre, lanzó una reflexión crítica pero constructiva: “Ojalá el año que viene, cuando vuelvan a producirse incendios, los partidos primero los apaguen y después se tiren los trastos a la cabeza”. Para Calderón, la prioridad debe ser la emergencia medioambiental, no el rédito político.