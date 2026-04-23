Azcón zanja la polémica del pacto con Vox sobre la "prioridad nacional": "Nunca aceptaré que se traspase la legalidad"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha defendido en el programa 'El Cascabel' de TRECE el acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y VOX, asegurando que es el "resultado de las urnas". Azcón ha afirmado que la coalición era el "único gobierno posible" y que la única alternativa habría sido la repetición electoral, algo que, en su opinión, los aragoneses no deseaban.

Prioridad nacional, dentro de la legalidad

Uno de los puntos más controvertidos del pacto ha sido la inclusión del término "prioridad nacional". Azcón ha explicado que, aunque entendían que "iba a generar debate" porque VOX "quería darle un componente político", el texto completo lo matiza. El acuerdo especifica que las políticas se inspirarán en dicho principio "siempre y cuando sean de acuerdo a la legalidad", basándose en criterios ya existentes como el arraigo, el empadronamiento o los años de residencia legal.

pp Azcon y Nolasco

El presidente aragonés ha sido tajante al establecer sus límites, afirmando: "Nunca aceptaré que se traspase la legalidad". Ha garantizado que ningún expediente llegará al Consejo de Gobierno sin un informe favorable de los letrados del Gobierno de Aragón. "Si no es legal, no es que no se vaya a aprobar, es que no entrará en el orden del día", ha sentenciado.

La lealtad de Vox y la relación con Nolasco

Ante la posibilidad de que Vox abandone el gobierno como ya hizo en el pasado por orden de su dirección nacional, Azcón se ha mostrado más confiado. Mantiene una "buena relación personal" con Alejandro Nolasco, futuro vicepresidente, y cree que en esta ocasión "VOX se juega más". A su juicio, el partido ha tomado la decisión de "entrar a gobernar" y una nueva huida haría que "mucha gente dejara de confiar" en ellos.

Azcón ha advertido que ahora llega "el momento de la verdad" para sus socios, donde deberán demostrar si están dispuestos a "solucionar problemas" o a "crear polémicas". "Si VOX vuelve a huir de los gobiernos, estoy convencido de que los aragoneses, y de que los españoles tomarán buena nota de eso", ha señalado, recalcando que el éxito del ejecutivo dependerá de su capacidad para hacerle la vida más fácil a la ciudadanía.

El papel de Génova y la nueva negociación

En clave interna, Azcón ha revelado que el equipo de Alberto Núñez Feijóo, en concreto Miguel Tellado y Marta Varela, ha jugado un papel de "ayudar y coordinar" en la negociación, garantizando la coherencia entre las comunidades autónomas del PP pero dándole "toda la libertad del mundo" para cerrar un acuerdo sensato.

EFE El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco (i), y el expresidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón

El presidente en funciones no considera que esta negociación haya sido más dura que la anterior. Ha justificado el mayor peso de Vox en el nuevo ejecutivo, que pasará de dos a tres consejerías, por su mejor resultado en las urnas. Según Azcón, esta proporcionalidad entre los votos y la representación en el gobierno aportará una "mayor estabilidad" para la legislatura.

Finalmente, Jorge Azcón ha reiterado que su "prioridad absoluta" y la del nuevo gobierno de coalición es una: "mejorar la vida de los aragoneses". Ha insistido en que el objetivo es gobernar tomando decisiones que beneficien a todos los ciudadanos de Aragón, poniendo el foco en la resolución de problemas por encima de cualquier debate político.