Antonio Garamendi, en TRECE: "Iglesias no va a poder seguir con su programa tras el acuerdo en Bruselas"

El pacto histórico que se firmó en la madrugada del pasado martes en Bruselas puede marcar un antes y un después la dirección económica que Pedro Sánchez ha querido marcar en España junto a su socio de Gobierno, Pablo Iglesias. Sobre este asunto se ha pronunciado en 'El Cascabel' el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha explicado lo siguiente: "Lo que ha pasado es bueno para España, pero es cierto que significa ortodoxia económica y eso nos gusta".

En este sentido, Garamendi ha explicado que las medidas aprobadas por Europa no van a permitir seguir con el programa marcado por Pablo Iglesias en su colaición de Gobierno: "Creo que el esfuerzo de Europa demuestra el camino que va a marcar el futuro. Esto significa más responsabilidad y también gastar mejor. Debemos ser más eficientes y por eso Bruselas nos va a marcar el camino para intentar gestionar mejor. Hoy el vicepresidente del Gobierno ha dicho que no cambia para nada sus planteamientos ideológicos, pero creo que no va a poder ser así".

En un texto que ha publicado en las redes sociales, recogido por Europa Press, el líder de Podemos ha destacado que el acuerdo alcanzado para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 "va en una dirección diametralmente opuesta" a la respuesta que se dio a la crisis de 2008, y que parece que la UE ha aprendido la "lección", aunque también ha reconocido que "no va todo lo lejos" que le hubiera gustado.

"Todos recordamos la respuesta dada por las instituciones europeas a la crisis financiera de hace 10 años: austeridad, hombres de negro y exigencias de recortes sociales que provocaron la asfixia de los países del sur y una grave crisis del proyecto europeo. El acuerdo alcanzado esta madrugada en Europa no va todo lo lejos que a algunos nos gustaría, pero va en una dirección diametralmente opuesta a lo que vimos en la última década", ha afirmado.

Asimismo, Iglesias cree que este acuerdo "no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones en clave de recuperación de derechos y reconstrucción de lo público" que contemplaba el acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y Unidas Podemos.

"Este acuerdo es un buen acuerdo para la UE y para España y es un balón de oxígeno para el proyecto europeo, pero queda un largo camino por recorrer para avanzar en una Unión Europea que garantice un marco institucional y de gobierno en el que se refuercen los procedimientos democráticos, así como una reforma del Pacto Fiscal y de Estabilidad para evitar una posible vuelta de la austeridad fiscal", ha reclamado.

En concreto, Iglesias ha destacado que el acuerdo implique que "el conjunto de los países que componen la Unión se endeudará conjuntamente para financiar un estímulo fiscal de una dimensión muy importante". "Europa reacciona de forma conjunta, coordinada y solidaria con un ambicioso plan de inversiones", ha celebrado.

Así, ha asegurado que supone "un salto adelante en el modelo presupuestario de la UE" ya que, según ha afirmado, "por primera vez en la historia de la UE se plantea un paquete de subvenciones financiado con deuda conjunta".