Antonio Elorza define a Sánchez como un 'gánster' que ha asaltado el PSOE

El ensayista e historiador Antonio Elorza ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "gánster". Durante su intervención en el programa 'El Cascabel' de TRECE, el catedrático de Ciencia Política ha presentado su libro 'Pedro Sánchez o la pasión por sí mismo. Anatomía de un dictador' y ha desarrollado su tesis sobre lo que considera un "asalto al PSOE" por parte del actual líder socialista.

Un sistema gánsteril

Elorza ha matizado que, al hablar de un "sistema gánsteril", no se refiere a "atracar bancos", sino a la creación de "un sistema de poder cerrado". En este modelo, una figura, "el puto amo, el padrino", construye una estructura de poder que opera "por encima del sistema legal", haciéndolo funcionar "al ritmo que él le toca", de forma similar a como "hacían los buenos gánsters en Chicago".

Para el catedrático, esta hipótesis se ha visto confirmada con "los mensajes de WhatsApp" que Sánchez cruzó con José Luis Ábalos. Según Elorza, el contenido de esas conversaciones "no es la relación entre dirigentes de un sistema político", sino la muestra de "una especie, esa superioridad de un tipo que no tiene ninguna superioridad". El autor ha destacado el uso de términos despectivos como "la jodida", "una pájara" y "un petardo", algo que define como un "complejo de superioridad ejercido chulescamente".

Eduardo Parra / Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El asalto al PSOE

La crítica de Elorza, que se define como votante socialista y de "centro izquierda", viene de un conocimiento cercano. Ha relatado que fue "asesor suyo en las elecciones del 19" a través de la ministra Isabel Celaá y que incluso recibió una llamada del propio Sánchez. "Es un personaje que sería fascinante como como como político singular, si no fuera que se nos ha caído encima", ha afirmado en el programa dirigido por José Luis Pérez.

La tesis principal de Elorza es que el actual presidente ha ejecutado "el asalto al PSOE". Para explicarlo, se ha remontado a los orígenes del partido tras la dictadura, que ha descrito como un "partido de aluvión" al que se sumó "mucha gente valiosa" como Solchaga o Jordi Sevilla. Fue Alfonso Guerra quien "lo amoldó" y le puso una "camisa de fuerza para que aquello subsista".

A partir de ahí, según el catedrático, comenzó "el ejercicio de la trepa" dentro del partido. Ha aplicado la "ley de Lech Wałęsa" para ilustrar la descomposición del partido: "Con los peces de un acuario puedes hacer una sopa de pescado, pero con los peces una sopa de pescado no puedes hacer un acuario". Este proceso, ha indicado, tuvo su "primer gran triunfo de la trepa" con la elección de José Luis Rodríguez Zapatero y alcanzó su cénit con "el triunfo definitivo de la trepa", que es el de Pedro Sánchez.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Un pasado que duele

Elorza ha confesado que la situación actual del Partido Socialista le "duele muy especialmente". Ha recordado el "capital moral importante" que acumuló el partido en su historia, con figuras como Pi i Margall, Giner de los Ríos o su fundador, Pablo Iglesias. Precisamente por ello, ha criticado que Sánchez haya celebrado la conmemoración de Iglesias "a escondidas" en la sede de UGT y no en la del PSOE, esperando que "el espectro" de los socialistas históricos "le persiga".

Finalmente, el historiador ha defendido la necesidad de un "sistema de equilibrios" en la política, que requiere "un buen partido socialista socialdemócrata" y "un buen partido conservador". Elorza también ha lamentado el "silencio obligado" y la "no promoción" que ha sufrido su libro, del que ha dicho que, salvo por la Cope, "no hubo entrevistas ni nada".