Ana Oramas, en 'El Cascabel': "Toda La Palma está muerta y las ayudas de emergencia del Gobierno no llegan"

La diputada en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pasado ante las cámaras de 'El Cascabel' de TRECE para ofrecer la valoración más actual acerca de la situación en La Palma tras más de dos meses y medio de erupción del Volcán Cumbre Vieja.

La diputada ha sido muy directa en su intervención: "No han empezado las ayudas. La situación en La Palma es mucho peor de lo que se ve en televisión. Ha desaparecido todo el sector agrario, está afectada la pesca, los polígonos industriales están debajo y hay 7.000 personas desalojadas que salieron con lo puesto. Uno puede entender que la reconstrucción de infraestructura tarde meses o años, pero no tiene sentido que viajen ministros y el presidente siete veces, que hayan hecho promesas, y no hayan llegado nada de ayudas".

?? "La gente creyó a Pedro Sánchez y los ministros que venían cada semana, pero en La Palma ya están desesperados, necesitan certeza, si no va a haber ayudadas que se lo digan. En los Presupuestos de 2022 no han puesto nada".



Oramas defiende que "solo han llegado las partidas donadas por la gente a Cruz Roja y a los Ayuntamientos. De las ayudas para los autónomos, en la letra pequeña dicen que si ganas más de 800 euros no tienes cese de actividad para recibir 600, no tiene derecho ni al salario mínimo, quienes pidieron el ERTE llevan centenares sin tramitar, lo que han pagado a los seguros está retenido, los créditos no se han anulado de los negocios y casas que no existen, se han prorrogado. La gente no lo entiende.

"Toda La Palma está muerta y hay que reconstruirla"

Además, la diputada de Coalición Canaria defiende que "estábamos unidos al principio para evitar la discusión política, pero ya tienen que decidir qué hacer con su vida. El plazo para solicitar los 400 millones a Europa de los fondos de catástrofe se ha pasado y el Gobierno no ha dicho nada. Los niños y la gente mayor en la Palma están fatal. No olvidemos a la Palma, las ayudas de emergencia del Gobierno no han llegado a los afectados, solo la solidaridad de los españoles. Toda La Palma está muerta y hay que reconstruirla".

En este sentido, Oramas apunta que "la gente creyó a Pedro Sánchez y los ministros que venían cada semana, pero ya están desesperados, necesitan certeza, si no va a haber ayudadas que se lo digan. Esto no lo resuelven pitadas, sino poniendo dinero en los Presupuestos de 2022 que no han puesto nada. El volcán ya no sigue siendo noticia, hay que estar en los medios hasta que la gente en La Palma pueda reconstruir su vida".

"Sería imperdonable que lo que se pueda recuperar con dinero no se haga"

Por este motivo, insiste, "no se puede poner dinero para que se traduzcan al catalán las series, que en el País Vasco con un 9% de paro se pongan 65 millones para formación profesional, y que nosotros reclamemos empleo y formación para Canarias con el 54% de los jóvenes en paro y 10 puntos más de paro que en la Península y no se ponga. No queremos privilegios, sino ser igual que el resto de españoles. Debemos exigir que el Gobierno de España y de Canarias entreguen las ayudas a la gente y les den certeza para que sepan qué hacer con su vida. Sería imperdonable que lo que se pueda recuperar con dinero no se haga".