Alfredo Relaño destaca el malestar del socio del Real Madrid con las palabras de Arbeloa y con ciertas cosas de Florentino Pérez: "Es una ofensa al socio, que lleva mucho tiempo..."

El periodista Alfredo Relaño ha analizado en 'El Partidazo de COPE' el descontento que se vive en una parte de la afición del Real Madrid. Considera que las declaraciones de Álvaro Arbeloa sobre los pitos a Florentino Pérez fueron una torpeza, fruto de su reverencia extrema a Florentino. Según Relaño, estas palabras ofendieron a mucha gente en un momento en que el socio ya está de mal humor por muchas cosas.

El socio, en el centro de la polémica

Relaño ha profundizado en las causas de este enfado, que van más allá de un hecho puntual. El analista ha señalado que en el ambiente "el socio está notando que Florentino está haciendo algo como para quitarles el Madrid, que no termina de explicar". Esta situación, en su opinión, ha generado una base de intriga, descontento y mosqueo entre los aficionados.

Arbeloa y la división del madridismo

Para el periodista, la estrategia de Arbeloa de separar a la afición es una "muy mala idea" y una ofensa al socio. Relaño ha recordado que esta táctica ya "se hizo con Mourinho, se dividió como entre piperos y y Patriotas". Ha criticado duramente este enfoque de "¿estás conmigo o estás en contra mío?", al considerarlo inapropiado para la masa social del club.

Ha recalcado que esta ofensa es mayor hacia un socio que "lleva un montón de tiempo, se está comiendo obra, le están cambiando de sitio". Además, ha añadido que la afición estaba ilusionada con el proyecto de Sabio Alonso (sic), "un hombre querido en la casa", y ha calificado de "feo" el trato que se le ha dado.

Otros frentes: Vinicius y los ultras

Sobre los pitos a otros jugadores, Relaño ha explicado que a Vinicius se le pita más porque "hay la idea de que todo iba muy bien [...] hasta que él hizo lo que hizo y amargó la victoria". Sostiene que, desde entonces, el jugador "no la ha sabido rectificar" y que el hecho de no haber mandado un mensaje a Xabi Alonso demuestra que estaba "hurgando".

En cuanto a los ultras, ha aclarado que "los ultras están contra Florentino desde que echó a Murillo (Mourinho)". Sin embargo, ha querido diferenciar este grupo de la protesta actual, que "ha calado muy hondo en el macizo del del socio" y no se limita a lo que ha calificado como un "sector gamberro y morinista".

De cara al próximo partido de Champions, Relaño cree que la situación se calmará. "La descarga está hecha", ha afirmado, y pronostica un "borrón y cuenta nueva". Considera que "la Champions es la Champions" y el Bernabéu la trata como "la misa de domingo". No obstante, sí espera que haya pitos cuando se anuncie el nombre de Arbeloa por "haber levantado esa bandera tontamente".