Antonio Jiménez: "Las cuentas que han presentado Sánchez e Iglesias son propaganda"

Vídeo

El presentador de 'El Cascabel', Antonio Jiménez, ha analizado los Presupuestos Generales del Estado. En economía suele decirse que lo que no son cuentas son cuentos. Y esto es lo que representa los PGE. Un cuento. No son creíbles porque no se corresponden los ingresos con los muchos gastos que ya ha preparado. Y no lo digo yo, que no tengo ni idea. Pero yo me baso en lo que me dicen los economistas, los empresarios que han analizado las cuentas puntualmente.

Es más. El propio Ruiz Jarabo, el que fue director general de la Agencia Tributaria, nos decía anoche en ‘El Cascabel’ claramente que los ingresos han caído un 10,2%. Los ingresos, en este año. Y el Gobierno solo contempla una caída del 5,2%. Fíjense ustedes del desfase extraordinario que hay. Por tanto, si los ingresos que el Gobierno contempla no se corresponden con la realidad… ¿Cómo se va a gastar aquello que no tenemos? Es imposible. Las cuentas que han presentado Sánchez e Iglesias son propaganda. Los ingresos no van a llegar, por más que hayan subido los impuestos.

Pero van a seguir gastando. Y luego está el papel de Ciudadanos. Estas cuentas son malas porque han subido el impuesto al diésel y a los plásticos, bebidas azucaradas… suben los impuestos a las empresas que repercutirán en sus beneficios. Eso es inevitable.

Unas cuentas irreales para una situación de pandemia. No se pueden hacer unos presupuestos en función de un pacto de Gobierno porque la pandemia se lo ha cargado todo. Lo que está pasando en España requiere de unas cuentas reales. Todo lo que se ha presentado está caducado y lo vamos a pagar todos de nuestros bolsillos. Empobreceremos a España en general.