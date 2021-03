Antonio Jiménez: "Irene Montero está en la propaganda, pero no en favor de la realidad que sufren las mujeres"

Vídeo

Bueno, si prescindimos de las consignas de pancarta con las que se adornan las feministas deIrene Montero, o si prescindimos de esa propaganda hueca, vacía, con la que suelen elaborar sus eslóganes ella y el Ministerio de Igualdad, al final nos encontramos que, desde luego, no ha hecho mucho en favor de la mujer, en este año y pico que lleva al frente de ese ministerio. Cabe preguntarse realmente qué ha hecho por la mujer en España Irene Montero y su Ministerio de Igualdad.

Ese ministerio que tiene casi 500 millones de euros de presupuesto y más asesores casi que en la boda de Lolita. Cuando decía Lola Flores aquello de 'Si me queréis, irse', porque la iglesia estaba abarrotada. O casi tantos como en la boda de Lady Di. Bueno, pues a pesar de eso sólo ha conseguido sacar adelante dos polémicos anteproyectos de ley. Muy criticados por la justicia: esa Ley de Igualdad Sexual (la del “sí es sí”) y también la Ley Trans.

Y no solamente por los jueces, sino también por sus propios socios del Partido Socialista y por el feminismo en general. Y nos preguntamos qué está haciendo Irene Montero en favor de las mujeres a las que dice representar. De momento, nos encontramos que, un año después de que ella esté en el ministerio, la mujer sufre el paro de una manera contundente. Y, además, casi insultante.

Estamos hablando de más de dos millones de mujeres ahora mismo en el paro. El 19% de las mujeres de España están paradas. Estamos hablando del país de Europa con más mujeres en el paro. Fíjense ustedes. Eso, por un lado. Nunca le hemos oído decir “Voy a ponerme al frente de la manifestación para intentar revertir esa situación”. No, está en la propaganda y en la consigna, en la pancarta. Pero no en favor de la realidad que sufren las mujeres.

Y no hay más paradas porque felizmente hay comunidades como la de Madrid, donde una mujer, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido equilibrar ese estadio que supone ir permitiendo que no suban los contagios por el virus y, a la vez, mantener la actividad económica. En el caso, por ejemplo, de la hostelería, donde hay muchas mujeres que felizmente siguen trabajando. También hombres. Si no, habría, probablemente, más mujeres en el paro.

Pero luego nos preguntamos: ¿y los problemas reales de las mujeres? El Foro Español de la Familia, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, nos decía que, según el INE, al 75% de las mujeres españolas les gustaría ser madres. De al menos uno o dos hijos. ¿Alguna vez se ha planteado esta mujer hacer algo por la maternidad en ese sentido?

Uno de los motivos por los que las mujeres no pueden cumplir con ese objetivo es por falta de ayudas y recursos por parte de los poderes públicos. ¿Está ayudando Irene Montero desde su Ministerio a que las mujeres puedan satisfacer ese deseo de ser madres? Aparentemente, no.

Otros problemas que plantea el Foro de la Familia: la falta de conciliación laboral, por un lado, o la cosificación provocada por la pornografía, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. ¿Qué está haciendo realmente esta mujer en ese sentido? Más allá de las leyes Trans, de Libertad Sexual...

O, por ejemplo, el caso de las mujeres que eligen ser madres y que tampoco tienen el apoyo suficiente como para poder elegir entre su maternidad o su labor profesional. A veces, algunas rechazan ser madres porque temen perder su trabajo. ¿Qué está haciendo Irene Montero en ese sentido?

Bueno, pues estas cuestiones son las que dejo en el aire. Para que ustedes sepan discernir entre el grano y la paja. Y, sobre todo, entre la propaganda que anima especialmente a Podemos, el populismo y especialmente a su ministra de Igualdad. Y, por cierto, la realidad social que viven las mujeres.