Antonio Jiménez: "9 veces ha presentado Sánchez su plan de recuperación y no ha llegado ni un euro"

Vídeo

Casi me faltan dedos ya. 9 veces ha presentado Sánchez su Plan de Recuperación y Resiliencia. 9 veces nos ha dicho que tendremos fondos europeos para recuperar España y todavía no ha llegado ni un euro. No sabemos qué tipo de reformas le está exigiendo Bruselas.

Propaganda. La gente quiere saber cómo llegarán estos fondos y por qué se rescata a Plus Ultra. A ver si lo explica alguna vez. Sánchez ha recibido todo tipo de críticas por presentar esta recuperación económica porque este fondo no ha llegado todavía a España y no ha aclarado las cosas que tiene que hacer para recibir el dinero.

Desde la oposición hablan de propaganda y excesiva chuleria que es de un Gobierno insensible e incompetente y le han llamado gafe. Cada vez que habla del Plan de Vacunación siempre pasa algo y siempre hay un revés como Janssen. En EEUU han tenido problemas y ahora se está analizando.

AstraZeneca, ya saben ustedes. Cada vez que anuncia un Plan de Vacunación masiva se chafa.

El PP carga contra Sánchez por no dar tiempo a los grupos a estudiar su Plan de Recuperación antes de ir al Congreso

El PP ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no dar tiempo a los grupos parlamentarios a estudiar el Plan de Recuperación que ha presentado hoy en el Palacio de la Moncloa y que centrará la comparecencia prevista este miércoles en el Congreso, según han señalado fuentes 'populares', que creen que ese plan nace marcado por "el ocultismo y la falta de transparencia".

El PP ha reaccionado así después de que Sánchez haya anunciado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla 20 inversiones en sectores principales para los tres próximos años, con el foco en movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.