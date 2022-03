El técnico de la caldera visita a Álex Clavero: "Como te diga que te va a durar 10 años..."

"Al invierno le ha dado por venir en marzo... voy a poner la caldera y está averiada", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Álex comienza relatando qué le ocurrió al llamar para que le arreglaran la caldera: "Llamo al técnico y me dice que por ir son 50 euros de desplazamiento y eso que vivo en el centro de Madrid, si llego a vivir en un pueblo de Murcia me toca darle la nómina. Me sale más barato llamar a Sandro Rey y que me diga si se va a alargar el invierno. No te queda otra, le dije que viniera".

“Yo le iba a ofrecer un café, pero seguro que le ralentiza que me cobra el minuto”, apunta Clavero mientras continúa con sus reflexiones: “Le di un café para que fuera más rápido y me dice que hay que cambiar el termostato que vale 200 euros y le dije que subiera la temperatura porque me había quedado helado. Encima lo clavan, si te dice que la caldera va a durar 10 años... a los 10 años y un minuto se te ha jodido. Cuando hizo ese diagnóstico le dije si podía echarle un ojo a mi abuela, que no queremos sorpresas”.

