Los gimnasios para Fernando y Jimeno: “Una bofetada de olor a pies y tatami de plástico”

“¿No te ibas a apuntar al gimnasio? Que tienes más carne colgando que el matadero de mi pueblo". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Jimeno está agobiado: “Es que hay muchísimos tipos de gimnasios. Yo no sé a cuál apuntarme. Tienes el gimnasio de toda la vida, el del barrio, el que entras abres la puerta y una bofetada a olor a pies con tatami y plástico, todo mezclado. Y siempre pasa lo mismo, abres la puerta y salen cinco niños corriendo.”

Fernando asegura que él es más de ‘gimnasio franquicia’: “Eso está muy bien porque te ahorras un euro y medio al mes, y además solo te tienes que apuntar seis años. Y no te puedes desapuntar. Pero luego, llegas a Montgomery y puedes ir a la franquicia de allí”. Pero para Jimeno no hay nada como el gimnasio que tiene la “última técnica milenaria china que llevaba millones de años oculta y, casualmente, el Fran, el vecino del barrio, la ha descubierto. No es creíble”, añade el cómico.

Fernando le anima a bajarse al parque a practicar alguna técnica calistenia de nombre impronunciable; pero, pensándolo para Jimeno no hay nada como los gimnasios de toda la vida: “El olor a pies del tatami tampoco es tan desagradable. Me recuerda a la infancia. A pizza cuatro quesos. Al final mola.”

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.