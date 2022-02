Fernando, Jimeno y Rafa Nadal: “No puede ser más perfecto”

“Creo que mi madre se ha echado novio. Y no me ha contado nada, que es lo que me duele". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“El domingo pasado estaba en mi casa y tranquilamente... y unos gritos. Se tiró cinco horas y media. Cuando tenía cinco años pille a mis padres haciendo sus labores, y he logrado superarlo el puente de la Constitución. De este año”, cuenta Jimeno. Fernando intenta aclararle la situación a su compañero: “Eso va a ser por Rafa Nadal”. Pero no parece convencer a Jimeno: “No es su tipo. A mi madre le gustan menos tenistas”.

Fernando le cuenta a Jimeno: “Lo que pasa es que tu madre estaba viendo la final del Open de Australia. El campeonato que ganó Nadal hace unos días. Por eso estaba animándole. Tu madre y toda España. Es que no puede ser más perfecto”. Y añade: Es don Perfecto. Es tan perfecto que un día se chocó contra un escaparate y no causó desperfectos , causó 'esperfectos'” - “El otro día se quitó un grano. El pus que salió de ese grano tiene propiedades para curar enfermedades crónicas”.

Los cómicos siguen relatando grandes situaciones en las que el tenista destaca por su perfección impecable, hasta que llegan a una conclusión. "Ojalá ser como Rafa Nadal algún día. Es mi sueño", declara Fernando. "Tengo bastantes ganas de sacarme los gabumbos fuera del 'culete'" – "No lo has hecho, claro" – "A ver cuando me atrevo".

